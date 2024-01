Si t’i mbijetoni një sulmi në zemër kur jeni vetëm

Problemet e rënda me shëndetin mund të ndodhin në çdo kohë. A e dini se çfarë duhet të bëni kur jeni vetëm dhe keni një atak në zemër?

Së pari, ato që nuk duhet të bëni.

Mund të keni lexuar këshilla që qarkullojnë në internet, se nëse kolliteni fort gjatë ataku në zemër, mund t’ju ndihmojë që të mbijetoni deri kur të vijë ambulanca.

Eshtë një praktikë reale mjekësore që quhet CPR e kollës, por është e dobishme vetëm gjatë arrestit të plotë kardiak, dhe jo domosdoshmërisht një ataku në zemër. Në fakt, përdorimi i kësaj teknike gjatë një ataku në zemër mund t’i përkeqësojë gjërat në mënyrë të konsiderueshme, dhe mund të shkaktojë vdekjen, përpara se të vijë ndihma.

CPR me kollë funksionon duke rritur trysninë mbi gjoks, aq sa duhet për të ruajtur qarkullimin e gjakut që përmban oksigjen. Ndihmon trurin që të ruajë vetëdijen në periudha rreziku. Në disa raste mund të jetë gjëja e duhur, por nuk duhet të jeni ju që ta vendosni nëse është apo jo gjëja që duhet të bëhet. Gjëja më e mirë që mund të bëni nëse keni një atak në zemër, kur jeni vetëm, është të ruani qetësinë dhe thërrisni ambulancën MENJEHERE.

Nëse keni atak në zemër, mund të merrni edhe Aspirinë, si një zgjidhje emergjente. Do t’ju hollojë gjakun dhe ndihmojë qarkullimin. Por përtypeni aspirinën përpara se ta gëlltisni. Kjo ndihmon që ajo të hyjë më shpejt në sistemin tuaj. Pra duhet të dini vetëm që aspirina dhe ruajtja e qetësisë do jua shpëtojë jetën, të kolliturit me siguri do i japë fund asaj.