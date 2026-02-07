Siria dhe Arabia Saudite nënshkruajnë marrëveshje gjigante në Damask

Siria dhe Arabia Saudite nënshkruan të shtunën një seri marrëveshjesh strategjike madhore në Damask, që mbulojnë sektorët e aviacionit, telekomunikacionit, infrastrukturës dhe pasurive të paluajtshme, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve SANA.
Ceremonia u mbajt në Pallatin e Popullit dhe u ndoq nga presidenti sirian Ahmed al Sharaa dhe ministri saudit i Investimeve Khalid Al-Falih.
Kreu i Autoritetit Sirian të Investimeve, Talal al-Hilali, tha se palët u mblodhën për të nënshkruar disa “marrëveshje strategjike” në sektorë jetikë që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
Sipas tij, marrëveshjet synojnë forcimin e infrastrukturës së telekomunikacionit, zhvillimin e sistemeve të lidhjes digjitale dhe hapjen e një faze të re partneriteti të bazuar në besim dhe respekt të ndërsjellë.
Investime të mëdha
Al-Falih tha se Arabia Saudite qëndron krah Sirisë dhe mbështet rrugën e saj drejt rimëkëmbjes, rritjes dhe stabilitetit. Ai njoftoi nisjen e punës për krijimin e Fondit Elaf për investime në projekte madhore, si dhe aktivizimin e kanaleve bankare të transfertave mes dy vendeve.
Ai shtoi se do të nënshkruhet gjithashtu një marrëveshje për projektin Silk Link, duke e cilësuar atë si një nga projektet më të mëdha të infrastrukturës digjitale në Siri dhe potencialisht ndër më të mëdhatë në botë.
Palët do të nënshkruajnë edhe atë që ai e përshkroi si marrëveshjen më të madhe të ujit në botë, nën patronazhin e kompanisë saudite ACWA Power, shtoi Al-Falih, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ministri sirian i Komunikacionit, Abdulsalam Haykal, tha se vendi ka miratuar një strategji që shfrytëzon pozicionin e tij gjeografik për t’u shndërruar në një korridor ndërkombëtar të tranzitit të të dhënave. Ai tha se projekti Silk Link do të ndihmojë në “konsolidimin e pozitës së Sirisë si një qendër globale e lidhshmërisë”.
Aeroporti i Halepit, kompani e re ajrore
Kreu i Autoritetit Sirian të Aviacionit Civil, Omar al-Husri, njoftoi gjithashtu dy marrëveshje madhore: një për zhvillimin dhe operimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Halepit dhe një tjetër për krijimin e një kompanie të re ajrore kombëtare me kosto të ulët, të quajtur Nas Syria. Ai tha se këto hapa do ta rikthejnë Sirinë “fuqishëm” në rrjetin ndërkombëtar të aviacionit.
Më herët gjatë së shtunës, një delegacion ekonomik saudit i udhëhequr nga Al-Falih mbërriti në kryeqytetin sirian për të shpallur kontratat strategjike, në kuadër të përpjekjeve për rritjen e investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik.
Delegacioni përfshinte ministrin saudit të Komunikacionit Abdullah Al-Swaha dhe presidentin e Autoritetit të Aviacionit Civil Abdulaziz Al-Duailej, si dhe zyrtarë të tjerë.
Arabia Saudite ka qenë ndër shtetet më mbështetëse në rajon ndaj administratës së re të Sirisë pas rrëzimit të regjimit të Assadit, ndërsa të dy vendet kanë intensifikuar shkëmbimet e nivelit të lartë dhe kanë nënshkruar disa marrëveshje, veçanërisht në fushën ekonomike, për të mbështetur rindërtimin e Sirisë.