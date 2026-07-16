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Siria parandalon kontrabandimin e armëve të avancuara të destinuara për Hezbollahun

Autoritetet siriane parandaluan një përpjekje për të kontrabanduar një dërgesë armësh të avancuara dhe raketa përgjatë kufirit me Irakun, e cila ishte e destinuar për grupin libanez Hezbollah, njoftoi sot Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.

Njësitë e specializuara ndaluan dërgesën përgjatë kufirit Siri-Irak, tha një burim i ministrisë për agjencinë zyrtare arabe siriane të lajmeve (SANA).

Hetimet paraprake treguan se armët ishin të destinuara për Hezbollahun dhe do të transportoheshin përmes territorit sirian, tha burimi.

Hezbollahu nuk e ka komentuar raportin.

Njoftimi erdhi pasi autoritetet e reja të Sirisë vazhdojnë përpjekjet për të forcuar sigurinë dhe për të zgjeruar kontrollin shtetëror si pjesë e planeve më të gjera për të stabilizuar vendin dhe për të filluar rindërtimin pas rrëzimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024 pas 24 vjetësh në pushtet.

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