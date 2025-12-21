Sisi, shuplakë nga një grua me dinjitet

Albanese: Marrëveshja e gazit Izrael-Egjipt, e paligjshme dhe mbështet gjenocidin në Gaza
Raportuesja Speciale e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në territoret palestineze të pushtuara që nga viti 1967, Francesca Albanese, tha se marrëveshja e gazit e nënshkruar midis Egjiptit dhe Izraelit, me vlerë afërsisht 35 miliardë dollarë, është një shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë mendimin këshillimor të vitit 2024 të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ajo e përshkroi atë si “një shfaqje shokuese të mbështetjes për Izraelin gjatë luftës së tij gjenocidale kundër palestinezëve”.
Në një postim në llogarinë e saj zyrtare të platformës X, Albanese theksoi se “shtetet duhet të ndalojnë së dhënë përparësi fitimit mbi njerëzimin”, duke vënë në dukje se karakterizimi i marrëveshjes si thjesht komerciale nuk i mohon dimensionet e saj ligjore dhe etike.
Komenti i raportueses së OKB-së erdhi në përgjigje të pretendimeve zyrtare egjiptiane se marrëveshja nuk ka dimensione politike. Shërbimi Shtetëror i Informacionit (SIS) i Egjiptit tha të enjten e kaluar se marrëveshja e gazit u përfundua midis kompanive private të energjisë sipas rregullave të tregut, pa ndërhyrje të drejtpërdrejtë të qeverisë.
Presidenti i Shërbimit Shtetëror të Informacionit (SIS) të Egjiptit, Diaa Rashwan, shpjegoi në një deklaratë zyrtare se “marrëveshja është një transaksion thjesht tregtar i përfunduar vetëm në bazë të konsideratave ekonomike dhe të investimeve, dhe nuk përfshin asnjë dimension apo mirëkuptim politik të asnjë lloji”. Ai shtoi se marrëveshja “i shërben interesit të qartë strategjik të Egjiptit, i cili është të forcojë pozicionin e tij si qendra e vetme rajonale për tregtinë e gazit në Mesdheun Lindor”.
Deklarata egjiptiane pasoi njoftimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mërkurën e kaluar në mbrëmje se qeveria e tij kishte miratuar një marrëveshje eksporti gazi me Egjiptin, duke e përshkruar atë si “marrëveshjen më të madhe të gazit në historinë e Izraelit”. /tesheshi