Sistemi i miletit, arsimi dhe liritë fetare

Shkruan: Behxhet Jashari, Shkup

Për një periudhë relativisht të shkurtër kohore, Pe­randoria Osmane arriti të bëhej një perandori e fu­qish­me botërore, që si rezultat i zgjerimit të saj të shpej­të ta ndryshojë rrjedhën e historisë në viset e Azi­së së Vogël, Afrikës Veriore, Lindjes së Afërt dhe Ball­ka­nit… Në fakt, kjo pe­ran­dori shtrihej në një te­rri­tor që për­fshi­nte etnitete, popuj dhe ra­ca të ndry­sh­me, me po aq territor sa u shtrinë edhe pe­ran­do­ritë e tje­ra të më­parshme. Për më tepër se gjashtë shekuj os­ma­nët udhë­ho­qën me perandori më të larmishme në his­tori.

Si fu­qi ush­ta­ra­ke dhe politike, Pe­ran­doria Osmane luaj­ti një rol ve­ça­në­risht të rën­dë­si­shëm në ra­por­tet po­litike me shte­tet europiane, siç ndo­dhi ve­­ça­në­risht në shek. XVI. Kjo perandori ndërtoi një shoqëri që jo­mys­li­manëve ua lejoi një shka­llë më të lar­të të au­to­no­mi­së rajo­nale, por në të njëj­tën kohë ek­zis­tonte qe­veri qen­drore fiskale dhe një fu­qi e qën­dru­esh­me ush­ta­ra­ke me financa jash­të­za­ko­nisht të mëdha. Myslimanët, të krish­terët dhe heb­renj­të, përgjatë his­torisë, jetuan dhe vepruan pranë një­ri-tjetrit, du­ke i kry­er detyrat e ty­re fetare, si dhe du­ke e pa­su­ru­ar sfon­din kulturor për­mes punës, veprave ar­tistike, stu­­di­me­ve dhe pub­li­ki­me­ve të veprave të ty­re të ndry­sh­me shken­core. Kjo sho­që­ri mul­­­ti­etnike, mul­ti­re­li­gji­o­ze dhe mul­ti­lin­­gu­istike osmane çu­di­të­risht funksionoi në mënyrë jash­të­za­ko­nisht të shkël­qy­er, saqë nuk mund të pa­ra­men­dohet në ko­­hët e sot­me! Heb­renjtë, mys­li­ma­nët dhe të krish­­te­rët – siç konstaton edhe Kimilija Vil – e prak­ti­­ko­nin fenë e ty­re një­ri pra­në tjet­rit pa ndo­një pen­ge­së, edhe atë du­­ke i pa­su­ru­ar vlerat e ty­re kulturore.

Për të funksionuar në më­­nyrë pa­qësore dhe to­le­ran­te një shoqëri e këtillë mul­­­­­ti­et­ni­ke, mul­ti­re­li­gji­o­ze dhe mul­ti­lin­­gu­istike, duhej një me­ka­ni­zëm efikas dhe i suk­sesshëm në këtë drej­tim. Pa dy­shim se ai me­ka­ni­zëm ishte sistemi i miletit (sis­te­mi i ko­mu­n­iteteve), një sis­tem ky në bazë të të cilit përcaktoheshin ma­­rrë­dhë­niet jo ve­tëm mi­dis ko­mu­ni­te­teve dhe shtetit, por edhe midis ve­të ko­mu­ni­te­te­ve që u gjetën brenda te­­rri­to­rit osman.

Në Pe­randorinë Osmane nuk bëhej ndar­je ndërmjet fesë dhe shte­tit. Sulltani (i cili që nga sundimi i sulltan Se­li­mit I (1512-1520) e kishte rolin edhe të kalifit, për të gjithë mys­li­manët në botë ish­te për­gje­gjës për zba­timin e drej­­të­si­së përmes li­gjit fetar mys­li­man. Shte­ti mban­te em­rin e themeluesit të parë të di­nas­tisë – Os­man. Në shek. XIX osmanizmi nuk ish­te ve­tëm emër shte­të­ror, por në të njëjtën kohë ish­te dhe një identitet pe­ran­do­rak. Ele­men­ti kryesor i Pe­ran­do­ri­së Os­ma­ne ishin tur­qit, gjuha e të cilëve ishte tur­qish­tja, ndërsa ush­tria e për­dorte gju­hën tur­ke/osmane.

Në të vërtetë prej kur daton milet sistemi osman? Me­njëherë pas çlirimit të Stambollit, nën udhë­he­q­jen e sulltan Mehmedit II, në maj të vitit 1453, sulltani e njo­hu autoritetin e patriarkut të ri grek në Stamboll (Kos­tan­dinopojë), Genadios Skolaris, si patriark sup­rem i be­simtarëve ortodoksë. Patriarku Genadius u ftua nga sulltan Mehmedi II, me qëllim që personalisht ta pra­­nojë skeptrin nga sulltani si simbol për të qe­ve­ri­sur ndaj besimtarëve ortodoksë. Historiani bizantinas Kristolobulos – i cili ishte gjith­ashtu bashkëkohës i sulltan Mehmed II, Fatihut – në një­rën nga kronikat e tij tregon se kompetencat e dhë­na patriarkut grek nga sulltani i lartpërmendur, nuk ishin më pak nga ato që ai i kishte gëzuar gjatë Pe­randorisë Bizantine. Me emërimin e patriarkut të komuniteteve or­to­dok­se në Perandorinë Osmane, sulltan Mehmedi II nën om­bre­llën e patrikanës e përfshiu edhe kishën bullgare dhe atë serbe. Për sa u përket armenëve, ata shekuj me ra­dhë ishin të bashkuar me të krishterët e tjerë, që nuk e ki­shin pat­ri­ka­nën e tyre në Kostandinopojë (Stamboll). Në vitin 1461, me pëlqimin e sulltan Mehmedit II, do të the­me­lo­het Patrikana Armene në Stamboll, ndërsa për mit­ro­polit në Bursë emërohet Ovakimi. Këtu edhe fi­lloi zba­timi i sistemit osman të miletit (ko­mu­ni­te­te­ve) në mba­rë Perandorinë.

Në fund të shek. XV mileti më i madh në Perandorinë Osmane ishte ai ortodoks, që për­­fshinte sub­­jektet sllave së bashku me ato greke dhe ru­mune. Or­todoksët ishin të ndarë në një numër të pat­ri­­kanave të pavarura që para zgjerimit të shtetit os­man. Pat­ri­­ka­na Bull­gare ishte përqendruar në Ohër dhe Tër­no­vë, ajo ser­be në Pejë, ndërsa ajo greko-ortodokse qën­dron­te në Kostandinopojë. Por, ritet dhe doktrina e ty­re ish­te pak a shumë e njëjtë, me përjashtim të gju­hës. Për kë­të ar­sye, sulltan Mehmedi II ishte i aftë t’i bash­konte ato nën udhë­heqjen e patriarkut të Kos­tan­di­nopojës me­një­herë pas çlirimit të Stambollit. Pas for­mi­mit të mi­le­tit rum (or­todoks), edhe hebrenjtë e fi­tu­an të drej­tën e the­me­li­mit të miletit të tyre nën udhë­heq­jen e kry­e­ra­bi­nit (haham bashı) të Stambollit i cili kish­te të drej­ta shu­më të ngjashme mbi besimtarët e tij si pat­ri­ar­ku or­to­doks… Pas këtyre vendimeve që kanë të bëjnë me li­ri­të dhe të drej­tat fetare, në territoret os­ma­ne emi­g­ru­an një nu­mër i madh hebrenjsh nga Spa­nja, Por­tu­galia dhe nga shumë vise të tjera të Euro­pës.

Faktori që e përcaktonte statusin e individit në sho­që­rinë osmane dhe marrëdhënien e tij me shtetin ish­te religjioni, ku të gjithë myslimanët bënin pjesë në mi­let-i islam (komunitetin islam), pavarësisht racës, kul­tu­rës, gjuhës… Përkufizimi i “shoqërisë së qytetëruar (me­denij)”, të cilin e ofroi intelektuali osman i shek. XVI, Ki­nali­za­de Ali Efendi, e ilustron mjaft qartë funksionin e sis­temit të miletit, siç vijon: “Një shoqëri e qytetëruar për­bëhet nga popuj (milet) dhe grupe të ndryshme et­ni­ke të cilët jetojnë bashkë, arrijnë marrëveshje dhe që je­toj­në në paqe dhe harmoni”.

Sistemi milet ishte zgjidhja e vetme dhe kreative për menaxhimin e një perandorie multietnike dhe mul­tir­eligjioze. Përderisa Euro­pa merrej me persekutime fetare – duke filluar nga mes­jeta e deri në mesin e shek. XX – osmanët the­me­lu­an një sistem pluralist fetar harmonik dhe të qën­dru­e­shëm që garantonte liritë fetare për qindra vjet.

Edhe para zgjerimit të Pe­ran­dorisë Osmane jashtë Azisë së Vogël, ba­norët nuk nda­he­shin në nacionalitete të ndrysh­me, por para­ së ­gji­thash ata ndaheshin në bazë të fesë, si: katolikë, orto­dok­së, judaistë, etj. Ky lloj i ndarjes ekzistonte edhe ndërmjet ro­­ma­kë­ve dhe perandorive mesjetare në Europë dhe në ato të Lindjes së Mesme, duke përfshirë edhe kalifatet. Si­­pas këtij lloji të ndarjes, shtetasve u lejohej që t’i zba­to­nin li­gjet e tyre nën juridiksionin e krerëve të tyre (fe­tar), të ci­lët ish­in përgjegjës përpara parisë shtetërore. Os­­ma­nët ia shtuan disa hollësi sistemit, madje kon­tri­bu­ti i ty­re kry­esor – ashtu si edhe në fushat e tjera – ish­te in­sti­tu­­cio­na­lizimi dhe rregullimi i tij, duke e kthyer në pje­së të struk­turës së shtetit dhe shoqërisë. Më pas, se­ci­li milet i formonte dhe i mbante institucionet e tij, të ci­lat i për­mbush­nin nevojat që nuk kryheshin nga Klasa Qe­­ve­ri­së­se ose shtetit, siç ishin edukimi, feja, drejtësia dhe si­gu­ria sociale. Shkollat e ndara, spitalet dhe ho­te­let, së bash­ku me qendrat e bamirësisë ndaj të varfërve dhe të mo­shuarve, kanë ardhur deri në ditët tona edhe pa­si sis­temi dhe gjykatat e miletit u shpërbënë nga ko­mb-shte­tet që u krijuan gjatë shekullit të XIX dhe XX.

Në miletin os­man ga­ran­to­hej liria e fesë dhe e drej­ta që çdo bashkësi ta mbajë llo­garinë për çështjet e ty­re religjioze të or­ga­niz­uara në gru­pe fetare. Kjo gjë shkaktoi ruajtjen e ka­rak­te­ris­ti­ka­ve religjioze dhe solli zhvi­llimin e tyre në iden­titete ko­lek­tive. Miletet (ko­mu­ni­tetet) themelonin organizata të fu­qishme me qëllim që t’i përmbushin këto funksione. Push­teti osman ishte i kufizuar në administratë, fi­nan­ca, ushtri dhe në drej­të­si, ndërsa miletet në arsim, si­gu­rim shoqëror, rite fe­ta­re, martesë, trashëgimi mar­te­so­re, alimentacion dhe tra­shëgimi të ndryshme familjare etj. Çdo komunitet (m­ilet) dispononte me një gjykatë të ve­çantë, ndërsa push­teti osman zakonisht i zbatonte ak­tvendimet e ty­re. Drejtuesit e komunitetit kishin të drej­të të ven­dos­nin taksa dhe të përcaktonin rregulla. Secili jo­mys­li­man kish­te të drej­të që ta padiste krye­ta­rin e ko­munitetit ose ndonjë zyr­­tar mysliman dhe në atë rast të thirret në Kë­shillin Pe­randorak. Jo­myslimanët detyro­heshin që të pa­guanin dy llo­je tak­sash: xhi­zje (tatim për mbroj­tje që of­ro­hej nga mys­­li­ma­nët) dhe haraç (ta­ti­mi që jepej për si­për­faqe to­ke), ndër­sa gratë, fë­mi­jët, të moshuarit, sklle­vë­rit, të do­bëtit dhe të së­mu­rët, si dhe zyrtarët fe­tar­ë (ima­më, ka­di, my­ezinë, më­sues), nuk ish­in të obliguar që të pa­gu­anin xhiz­je (tak­­së). Po ashtu, me xhizje nuk ishin të ngar­ku­a­r as prif­të­rinjtë ose murgjit, të cilët për shkak të de­­vot­sh­më­ri­së janë mby­llur në kisha e manastire… Xhiz­ja ësh­të tak­së që duhej t’ia jepnin jo­mys­li­ma­nët (heb­renj­të dhe të krishterët) shtetit. Si­pas def­te­rëve os­ma­në, jo­mys­li­manët ish­in të nda­­rë në tre gru­pe krye­so­re, edhe atë në: heb­re­nj, të krish­­­terë (katolikë dhe or­to­dok­së) dhe në sabejë. Heb­renj­­të ishin të ndarë në bash­kësi ra­bi­na­te, për­katësisht në ithtarë të judaizmit tal­mu­di­an dhe në bashkësinë e vo­­gël të ka­­raitëve, për­ka­tësisht një sekt që u pa­ra­qit në shek. VIII pas lar­gimit nga ju­daizmi tal­mu­dian. Ka­ra­i­tët kon­­si­de­rohen si një lloj pro­tes­tan­tiz­mi heb­raik, të ci­lët pre­­ten­do­nin që Lib­rin e Shenj­të (në shek. VIII) ta nu­më­roj­në si burim të ve­tëm, e jo in­ter­pre­timet e rabinëve. Kjo rry­­më në mes­jetë i hapi rru­gë ko­­di­fi­ki­mit të Mishna-së të Maj­mo­ni­de­sit dhe shkri­­mit të ka­­te­­kiz­mit hebraik të Schul­chan Aru­ch-it (1565). Lë­viz­­ja e ka­raitëve fitoi po­pu­llaritet edhe për­tej ko­mu­ni­te­tit heb­re në Babiloni dhe u për­hap në Lin­d­jen e Afërt, ndërsa në Je­ru­­salem u the­melua një qen­dër e ma­­dhe ka­raite. Gjatë shek. IX dhe X di­je­tarët karaitë shkël­­qy­en në një studim të ri­no­vu­ar të gju­hës heb­reje dhe ka­­lu­­an njëfarë pe­riu­dhe të ar­të.

Brenda territorit të Pe­ran­do­risë Os­ma­ne heb­renj­të vepronin në bashkësi të or­ga­­ni­zu­a­ra dhe secila bash­kë­si e kish­te ra­bi­nin dhe kë­shi­llin e saj me një udhë­he­qës që e quanin bash­ga­­ba. Mi­le­ti hebre ishte ko­mu­ni­te­ti që je­ton­te në mënyrën më të për­ha­pur në tokat os­ma­ne dhe që flis­te më shumë gju­hë. Ata që er­dhën nga Spa­nja qu­he­shin sefaradë dhe flis­nin në gjuhën ladino (ju­deo-spa­njo­lle). Në shumë vise të Pe­randorisë Os­ma­ne je­to­nin heb­renj që flisnin gju­hën ara­meje, ndërsa në ven­det tjera të Lin­djes je­­to­nin heb­renj që flis­nin gjuhën ara­­be. Kishte hebrenj që nuk shfaqe­shin shumë në met­ro­pol dhe të cilët e ruanin arabishten dhe kulturën e Lin­djes së Mesme. Por, më e rëndësishmja ka të bëjë me hebrenjtë që e flisnin gjuhën jidish, të cilët u lar­gu­an nga Europa Lindore dhe u strehuan në vendet osma­ne. Me migrimin e tyre nga Gadishulli Iberik, heb­renj­të sefardë sollën me vete dialekte të ndryshme të gju­hës spanjolle, edhe atë varësisht se nga vinin: nga Kas­til­ja, Aragona, Asturia, Portugalia etj. Gjatë she­kuj­ve XVI dhe XVII, si rezultat i ndikimit të qen­dra­ve të mëdha se­fardike, siç ishin Selaniku dhe Stam­bo­lli, komunitetet heb­raike u konsoliduan dhe gjuha ju­deo-spanjolle u uni­fikua.

* * *

Pje­sëtarët e një mi­leti të cak­tu­ar – në kuadër të Shte­tit Os­man – traj­to­he­shin vetëm si pje­së­tarë të gru­pe­ve re­li­­gji­o­ze, por jo edhe si pje­së­tarë të një etniteti të caktu­ar. Në lidhje me kontekstin e dhënë Pe­ran­do­ria Os­­ma­­ne, nga njëra anë, ishte shtet shumëkombësh, ndër­sa në anën tjetër shtet fetar me më shumë bash­kë­si etnike (milete) ose shtet i më shumë bashkësive au­to­nome, të mbështetura në respektimin e ndërsjellë të pa­rimeve fetare.

Deri në censusin e viteve 1881-1882, pavarësisht nga përmendjet e herëpashershme, por tërthorazi, të grupeve etnike (si në censusin e vitit 1831), statistikat zyrtare osmane e kla­si­fi­ko­nin popullsinë vetëm sipas përkatësisë fetare, përpos disa pak ka­te­gorive etnike të përfshira në disa prej salnameve pro­vin­ciale, kryesisht pas vitit 1886. Kjo do të thotë se Perandoria Osmane nuk ish­te shtet tu­rk, por perandori e komu­ni­te­te­ve fe­tare (mi­le­te­ve) ose shtet i më shu­më ba­shkë­si­ve autonome të mbësh­te­tura në prin­cipe re­li­gji­o­ze. No­ci­oni pa­ki­cë nuk ish­­te i ­njo­­hur në Pe­ran­dorinë Os­ma­ne, gjë që tre­gon se nuk ek­zis­tuan mi­lete (et­­ni­te­te) shu­mi­cë e paki­cë në shtetin përkatës. No­cioni mi­let e ka për që­llim pikërisht për­ka­të­sinë fetare, e jo atë et­nike ose na­ci­o­na­le. Në ku­a­dër të Pe­­ran­do­ri­së Os­ma­ne secila bashkësi re­li­gji­­oze ish­te vetëqe­ve­ri­së­­se, mad­je nuk ekzistonte ndo­një pen­ge­së e jash­­tme në ven­dos­jen e sis­te­mit vetëqe­ve­risës mbi ba­za të prin­ci­pe­ve fetare. P.sh. mileti la­tin i për­kiste ritit ka­to­lik dhe në atë pe­ri­u­dhë gju­ha la­ti­ne ish­te gju­ha e riteve fe­tare në­për kisha. Për sa u për­­ket ka­tolikëve të Lindjes (në vitin 1860) ata ish­in ko­mu­ni­te­tet ar­me­ne-ka­toli­ke, sur­ja­ni-ka­tolike, kop­te-ka­to­li­ke dhe bullgare-ka­to­like. Gjatë kryerjes së ri­te­ve fe­ta­re ata e për­dor­nin gju­hën e ty­re dhe, bash­kë me për­ka­të­si­në ndaj Ki­shës Ro­ma­ke, ata i ruajtën ri­tet dhe hi­er­ar­ki­të e ty­re të ve­çan­ta bren­da një lloj au­to­no­mie. Sa i përket efektit të sistemit osman të miletit, duhet theksuar fak­tin se ndjenjat e etnisë greke, të cilat ish­in ruajtur nga sistemi i miletit ortodoks në Perandorinë Os­ma­ne, shiheshin edhe në suk­sesin e pasanikëve fanariotë grekë të Stam­bollit, të cilët gë­zo­nin një pushtet të konsiderueshëm po­li­tik dhe financiar në Pe­randori. Marrëveshja e Karllovcit, e vi­tit 1699, që kishte mun­dë­suar rivendosjen e marrëdhënieve treg­tare të osmanëve me Aus­trinë dhe me pjesët e tjera të Pe­ran­dorisë Habsburge, e ki­shin kthyer Greqinë në ndër­mje­të­su­e­sin e pa­sur që e mbulonte tre­g­tinë e shumicës së vendeve të Mes­dhe­ut dhe të Europës Qen­drore, për të cilën flet edhe Stanford Shaw.

Zgjerimi i sundimit osman në shek. XVI solli ndry­shime të rëndësishme në sistemin e mileteve. Çli­ri­met osmane në botën arabe rezultuan me rritjen e num­­rit të shtetasve myslimanë, ku tanimë myslimanët për të parën herë përbënin numrin më të madh të po­pull­sisë, gjë që i dha miletit mysliman dominancë nu­me­rike. Megjithatë, këto zgjerime të territorit osman, si në Lindje ashtu edhe në Mesdhe (Qipro dhe Kretë), shkak­tuan edhe rritjen e numrit të pjesëtarëve të për­ka­tësive fetare jomyslimane (të krishterë ortodoksë dhe hebrenj). Meqë ndonjëherë paraqiteshin ak­te të dhun­shme dhe të urrejtjes kun­dër hebrenjve, shpesh­he­rë ndo­dhte që Porta e Lartë të detyrohet t’i mbron­te ata nga sul­met e atilla dhe t’i nda­lon­te tra­zi­rat. Ndodh­te që gja­të festës së pash­kë­ve heb­raike, la­gjet heb­re­je – ve­ça­në­risht në qy­te­tet-port si Izmiri dhe në ven­det si The­­sa­lia (Tër­ha­­lla) – të binin pre e sulmeve gre­ke. Urrej­tja ma­ni­fes­tohej edhe midis gru­pe­ve të mi­leteve ar­me­ne-heb­re­je dhe aty­re ar­me­ne-greke. Megjithatë, as­­një­he­rë myslimanët nuk u për­po­qën të ushtronin trys­ni ndaj jo­myslimanëve, pra as ndaj hebrenjve, me qëllim që t’i konvertonin ata në is­lam. Kishte raste kur vetë heb­­renjtë kryenin reprezalje ndaj heretikëve bren­da ko­munitetit të tyre.

Ekzis­toj­në dëshmi se në qy­tetet si Ma­nas­tiri, Sa­ra­je­va, Selaniku dhe Stam­bolli kish­­te ras­te të anta­go­niz­ma­ve dhe kon­fron­timeve ndër­mjet vetë heb­renj­ve. Në fakt, gjatë shek. XVI në Ma­nas­tir, Sarajevë, Vlo­rë dhe gjet­kë, pa­ra­qi­teshin armiqësi ndër­mjet heb­renjve spa­njo­llë dhe aty­re por­tu­ge­zë. Da­lli­met shfa­qe­shin edhe në zem­rën e të njëj­tit grup spa­njoll. Në histori janë të njo­hura kon­flik­tet ndër­mjet heb­renjve sefardë dhe aty­re ash­ke­na­zë. Lë­­viz­ja sefaride ish­te lë­­­viz­je na­ci­o­na­lis­te, por e re­fu­zo­nte ideologjinë uni­ta­re të sionistëve, të cilët ish­­in ori­en­tu­ar drejt ndër­ti­mit të vatrës na­cionale në Palestinë. Se­­far­dët nuk e llo­ga­ritnin ve­ten më pak si­­­o­nis­të se ash­ke­nazët, por ata kon­­si­­­de­ro­nin se in­te­­re­sat e tyre nuk gje­nin mirëkuptim te ash­­ke­­­na­­zët. Nacionalizmi se­farid nuk kon­si­de­­­ron­­te se i jep pri­o­ri­tet kauzës në Pa­les­tinë për llo­gari të dias­po­rës. Udhëheqësit ashke­nazë (si p.sh. në Kro­a­­ci), që do­mi­nonin në kë­të vend, nuk e shih­nin me sy të mirë më­ny­rën si­­pas së cilës se­fa­r­idët si­lle­shin ndaj sioniz­mit… Ra­­portet ndër­mjet hebrenj­ve se­­­faridë dhe atyre ash­ke­na­zë shpesh­he­rë ishin të për­ke­qësuara. Kon­fron­ti­mi më i njohur ndër­mjet ty­re ishte ai i Sa­ra­je­vës, i njohur ­ndry­she si kon­flikti sarajevas. Në fakt, ky konflikt ndër­mjet heb­renj­ve të lart­për­men­dur ndodhi disa vi­te pas tërheqjes së pushtetit os­man nga Ballkani, përkatësisht gja­­­të vi­tit 1924 në Sa­ra­je­vë. Konflikti ishte pasojë e mosmarrëveshjeve rreth çësh­tjes së sionizmit, gjë që zgja­ti de­ri në vi­­­tin 1928.

Për të pasur një pasqyrë edhe më të qartë për to­le­rancën dhe të drejtat e lirisë kulturore e fetare të shte­tit osman ndaj hebrenjve dhe të krishterëve (por edhe ndaj të gjitha bashkësive tjera jomyslimane), do të ish­te në interes të ve­çantë të për­mendim faktin se pas çli­rimit osman të Be­ogradit në vitin 1521, komuniteti heb­re edhe në këtë zonë u zgjerua dukshëm. Luftërat mi­dis Aus­tro-Hun­garisë dhe Perandorisë Osmane gjatë she­kujve XVII dhe XVIII so­llën vështirësi të mëdha për heb­renjtë në Be­ograd dhe në shumë vendbanime pë­rreth. Pas ri­push­timit aus­tri­ak të Beogradit nga osma­nët në vitin 1688, austriakët i detyruan hebrenjtë që t’i pas­tronin rrë­no­jat nga bom­bar­di­met dhe t’i hiqnin ku­fo­mat, ndërsa më pas të gjithë heb­renj­të u dërguan në bren­di të te­rri­to­rit austro-hun­ga­rez, kryesisht në kështjellën e Osi­je­kut, ku edhe u bur­gosën. Komandantët e njësive aus­­tri­a­ke i shan­ta­zhu­an hebrenjtë e qyteteve të tjera që t’i bli­nin heb­­renj­të e burgosur të Beogradit, gjë që edhe u re­alizua. Pas rikthimit të pushtetit osman në Beograd, për­­­ka­të­sisht pasi ta çlirojnë osmanët qytetin nga aus­tro-hun­ga­re­zët në vitin 1690, komuniteti hebre u ri­më­këmb. Megjithatë, pas tërheqjes për­fun­dimtare të Pe­ran­­dorisë Osmane nga këto vise ose gja­të ad­mi­nis­tri­mit aus­triak nga viti 1718 e deri në vitin 1739, në Beo­grad u ven­dosën masa të ashpra dis­kri­mi­nu­ese kundër heb­renj­ve. Hebrenjtë u privuan nga e drej­ta e tyre për të po­­seduar pronë të patundshme dhe atyre u kërkohej të ba­no­­nin ekskluzivisht në një lagje përreth lu­mit Danub të Be­­ogradit.

Sistemi osman i mi­le­tit ishte një rast i ve­çan­të në his­tori, një organizim i zhvi­lluar në një am­bi­ent ori­gjinal kulturor dhe so­ci­al të shoqërisë os­mane, po aq sa edhe një ori­gji­na­litet i një or­ga­nizimi social dhe ad­mi­­nistrativ. Ai nuk mund të kra­ha­sohet as me gjen­djen e mi­no­ri­te­te­ve në perandoritë ko­lonialiste e as me struk­­tu­rat fe­de­ra­lis­te. Fryma tolerante ndaj “të tje­rë­ve” dhe për bash­këjetesë “me të tjerët”, re­zul­toi edhe me pub­li­ki­min e veprave të ndryshme kul­tu­ro­re e fe­ta­re hebreje bren­da territorit të Perandorisë Os­ma­ne, me­që shtyp­shkro­nja e pa­rë hebreje është hapur në Stam­boll në vi­tin 1493 nga vëllezërit Samuel dhe Da­vid Na­h­mi­jas, të ci­lët në vitin 1494 e pub­li­ku­an ko­dek­sin ju­ri­dik hebrej Ar­ba Tourim (Ka­tër shty­­llat) të au­torit Ja­kov ben Asher (1270-1340). Pas pub­li­ki­mit të kësaj vep­re pasuan edhe bo­­ti­me të tje­ra hebreje në di­sa qytete tjera os­ma­ne, si në Se­la­nik, Edre­­ne dhe Izmir.

Një nu­mër i madh i ve­p­ra­ve te­ologjike e kul­turore heb­reje, të ci­­lat më pa­rë ish­in shkru­ar nga au­to­rë heb­renj në­për qy­­tete të ndry­shme evropiane, u bo­tuan në disa qytete të shte­­tit os­man. Shtypshkronjat e njo­hu­ra Son­si­no, të ci­lat ishin sjellë nga Italia në Stam­boll dhe në Se­la­nik, lu­aj­tën një rol mjaft të rëndësishëm në fu­shën e zhvi­llimit ar­simor e te­o­lo­gjik heb­rej. Po ash­tu, vep­ra e parë e pub­likuar në gju­hën ju­deo-spa­­njolle është “Di­nim de She­hi­ta y Be­di­ka” (Udhë­zi­me për therjen e kaf­shë­ve dhe kon­tro­lli), e ci­la u pub­li­kua në vi­tin 1510 në Stam­boll. Në këtë ve­për flitet për më­ny­rën fe­ta­­re të therjes së kaf­shëve si­pas nor­ma­ve të ju­daiz­mit… Shko­llat talmudiste në Selanik, Edrene, Stam­boll, Sa­fed (Pa­lestinë) dhe Jerusalem paraqisnin struk­tu­rën in­sti­tu­cionale ku zhvilloheshin mësimet fetare ju­da­is­te… Aty studioheshin dhe komentoheshin ligjet fe­ta­re ha­lak­ha, ku më i njohur ishte halakhisti Samuel de Me­di­na (1506-1589) nga Selaniku, i cili luajti rol jash­të­za­ko­ni­sht të madh në organizimin e jetës sho­që­ro­re në kë­të qy­tet. Samuel de Medina ndihmoi në përgjigjet e shu­m­ta që ato kohë u interesonin hebrenjve sefardë në Lin­dje. Më pas Responsa (Komentimet) u publikuan në dy vë­lli­me.

Sa u përket institucioneve arsimore hebreje, du­het nën­vi­zu­ar se në kuadër të shtetit osman heb­renj­të dis­­po­no­nin me 331 shkolla fillore, që jep të kuptojmë se vërtet eman­cipimi hebrej brenda Perandorisë Os­ma­ne shë­non­te një zhvi­llim të plo­të kulturor e fetar. Në fund të shek. XIX, përkatësisht në vitin 1897, jo­mys­li­ma­nët brenda shtetit osman dispononin me 5.982 shko­lla fi­llore me gjithsej 8.025 mësues dhe 317.089 nxë­nës. Grekët or­todoksë dispononin me numrin më të madh të shkollave, për­ka­tësisht me 4.390 prej tyre.

Në fund të shek. XIX brenda territorit të shtetit os­man u the­me­luan një numër i madh i shoqatave kul­tu­rore e arsimore. Kështu sho­qa­ta “Dorshei Leshon Tsi­on” (Miqtë e Gjuhës së Sionit) u themelua në vitin 1890 në Stam­boll, ndërsa sekretar i saj ish­te Avram Frum­kin. Në di­sa qytete të ndryshme zbu­lo­hen edhe shoqata të tje­ra. Në Iz­mir u themelua aso­ci­a­ci­o­ni“Dorshei Leshon Ever” (Miq­të e Gjuhës Hebreje) për ta mësuar gjuhën heb­reje dhe letërsinë në paj­tu­esh­më­ri me programin e Haskalës. Në vitin 1891 në Selanik u the­melua sho­qa­ta “Sfat Emet” (Gjuha e së vërtetës). Që­lli­mi i kësaj sho­qa­te ishte kontributi në ripërtëritjen e gju­hës hebreje… Sho­qata “Kadima” (“Përpara” ose “Dre­jt Lindjes”, duke alu­duar me këtë drejt Palestinës) e themeluar në Se­la­nik në vitin 1899, mjaft qartë tre­gon për lidhjet të cilat ishin ndërtuar ndërmjet Haskalës dhe lëvizjes nacionale heb­reje etj.

Sidoqoftë, përgjatë periudhave të ndryshme ko­ho­re nëpër të cilat kaloi shte­ti osman, pati raste kur ndër­­me­rre­shin masa për t’i çrrënjos sjelljet destruktive të nën­shte­tasve të tij, me këtë edhe ndaj grupeve heb­­re­je si ba­norë të Pe­ran­dorisë. Në fakt, nga do­ku­men­tet e pub­li­kuara të cilat gjen­den në fondin Muhime def­ter­le­ri, të cilat janë re­gjistruar në pro­ces­ver­balet e divanit pe­randorak, ek­zis­tojnë të dhëna që ka­në të bëj­në me vep­rimet e disa gru­peve të caktuara heb­re­je në Shkup. P.sh. në një urdhëresë të dërguar deri te ka­diu i Shkupit më 22 gusht të vitit 1595, thuhet se: “(disa nga) heb­renjtë të cilët je­tojnë në Shkup, blejnë disa sklla­ve që ja­në kon­ver­tu­ar në islam dhe i jo­shin në be­si­min e ty­re (ju­daist), ndër­sa ato (femrat) të cilat nuk paj­to­hen me një gjë të kë­tillë, torturohen dhe më pas edhe vde­­sin”. Pas këtij in­formacioni, sulltani ur­dhë­ron që kri­mi­­ne­lët të gjen­den dhe të ndëshkohen si­pas ligjit, ndër­sa heb­renj­ve për­gjithësisht në të ar­dh­men assesi nuk do t’u le­johet që të blejnë skllave mysli­ma­ne.

Megjithatë, u shënuan edhe raste të abuzimit të de­tyrës zyrtare nga administratorët osmanë në aspekt të mënyrës së grumbullimit të xhizjes dhe haraçit, me ç’rast shteti ndërmerrte masa të menjëhershme… P.sh., në një ferman të lëshuar nga sulltan Muradi IV (1623-1640) më 11 maj të vitit 1636 drejtuar gjykatës së qy­te­tit Manastir, theksohet ankesa e mëposhtme e disa heb­renjve të qytetit ku thuhej: “Ne ishim të kënaqur kur jepnim një shumë pau­shall prej tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e pe­së­dhje­të (36.750) akçe në vit në emër të xhizjes (tatimit), siç është regjistruar edhe në defterin e tatimit. Sipas li­gjit dhe defterit, shumën e akçeve, me të cilat jemi të ob­liguar, ua paguajmë paushall zyrtarëve kompetentë për mbledhjen e xhizjes (tatimit). Megjithatë, zyrtarët ak­tualë, të ngarkuar për mbledhjen e tatimeve, nuk janë të kënaqur me të dhënat tona dhe kërkojnë më shumë ak­çe, me qëllim që të pasurohen në mënyrë kun­dër­li­gjo­re. Prandaj, ne kërkojmë të lëshohet një urdhër i shenjtë me qëllim që të mos shqetësohemi me atë që është në kun­dërshtim me defterin”.

Pasi që me urdhër të sulltanit u realizua një kon­t­roll i ho­llësishëm në defter dhe u vërtetua se heb­renj­të të ci­lët ankoheshin vërtet ishin në të drejtë, atëherë sulltani i urdhëroi zyr­ta­rët përgjegjës që gabimi mos të përsëritet asnjëherë dhe se askush nuk mund t’i shqe­të­sojë hebrenjtë e lart­për­mendur ose të veprohet në kun­dërshtim me ligjin pe­randorak.

Një nëpunës tjetër tatimor në qytetin e Priz­renit, me em­rin Vejsi Aga, po ashtu i përvetësoi në më­­ny­rë të pa­ligjshme mjetet financiare të grum­bu­llu­a­ra nga qy­te­ta­rët. Me të kuptuar, kadiu i qytetit për këtë gjë të pa­hij­sh­me të nëpunësit, urdhëroi menjëherë që Vej­si Aga të gjy­ko­het sipas aktit të sheriatit (Dokumenti mban datën 25 nëntor – 4 dhjetor 1746).

Se vërtet në mënyrë korrekte respektohej e drej­­­ta fetare dhe kulturore nën qe­ve­ris­jen osmane – mad­je edhe pas abrogimit të sistemit të miletit – flet qartë edhe ndo­dhia në la­gjen Haj­dar­pasha të Stambollit në vi­tin 1899, kur disa grupe or­to­dok­sësh grekë tentuan ta nda­­lo­nin ndërtimin e një si­na­go­ge në kë­të lagje, ndërsa, ndër­­kohë, sulltan Abdul-Ha­midi i Dytë dër­goi një grup ush­tarësh nga ka­zer­ma Se­li­mije, të cilët reaguan në mbroj­tje të tem­pu­llit, kësh­tu që si­na­goga së shpej­ti u hap për besimtarët hebrenj. Këtë sinagogë heb­renj­të e qu­aj­tën “Hemedat Is­ra­il”. He­me­­dat do të thotë Ha­mid, pra fa­lën­de­ru­es ose ndry­­she Fa­lën­de­rim i Iz­ra­e­lit. Me­qe­nëse em­ri i sull­tanit të asaj pe­ri­u­dhe ishte Abdul-Ha­mid, ata edhe sina­go­­gën e emë­­ruan me emrin “Fa­lën­de­­ri­mi i Izraelit” në shenjë res­pekti ndaj sulltan Ab­dul-Ha­midit të Dy­të.

* * *

Gjatë gji­thë jetës së saj Pe­­ran­doria Os­ma­ne për­mes sistemit të administrimit të miletit, u bë ombrellë mbrojtëse të iden­ti­te­teve fetare – por edhe të veçorive et­nike (gjuha dhe tradita) të bashkësive të caktuara et­nik­e – të cilat jetonin të shpër­nda­rë dhe që ndonjëherë nuk ki­shin të njëj­tën gju­hë (si heb­renj­të), po aq sa edhe të aty­re që je­to­nin në një zo­në gjeo­gra­fi­ke të caktuar. Kë­­tu do të përmendim vetëm fatin e shqiptarëve në Ball­kan, meqë ata ishin më të rrezikuarit në aspekt të tje­tër­simit nga etnitetet përreth. Në të vërtetë, “gjen­dja e shqip­tarëve para se të vinin osmanët në Ball­kan ish­te gjen­dje e një populli në procesin final të asi­mi­li­mit në serb dhe po qe se ai proces do të kishte vazh­du­ar edhe një she­kull në hapësirat shqiptare kontinentale – për­veç pjesës breg­detare – nuk do të mbetej komb shqip­tar, sepse të gji­thë do të asimiloheshin në serbë… Ar­dhja e osmanëve (në Ballkan) e ka ndërprerë procesin e ser­bi­zi­mit (dhe slla­vizmit) të shqip­tarëve”.

Se vërtetë kjo perandori ishte shem­bull klasik i një shoqërie pluraliste, flasin edhe një numër i madh i his­torianëve dhe stu­diuesve bo­të­ro­rë, ndër të cilët edhe Benjamin Bra­u­de dhe Bernard Le­wis në librin e ty­re “Christians and Je­ws in the Otto­man Em­pi­re: The Fun­ctioning of a Plural So­ciety” (Të krish­te­rët dhe heb­renj­të në Perandorinë Os­ma­ne – fun­ksionimi i një shoqërie plu­raliste), ku thuhet se “Perandoria Os­ma­ne vërtet ish­te një fushë e gjerë për sukses dhe për­pa­rim të gjith­an­shëm”.

Orientalisti britanik Tho­mas W. Arnold (fundi i shek. XIX), në veprën e tij të njo­hur “The preaching of Is­lam; a history of the pro­pa­ga­tion of the Muslim faith” (1896) (Historia e Islamit – një histori e përhapjes së be­si­mit mysliman), në më­ny­rë të shkëlqyer na e pa­ra­qet qëndrimin dhe fry­mën tolerante të osmanëve ndaj të tjerëve. Ai na e për­cjell qëndrimin e pa­ra­ar­dhë­sit të tij Martin Kruzus, i ci­li kishte thënë: “E çu­dit­shme është që ne assesi nuk dë­gjojmë se ka ndodhur ndonjë çfa­rë­do krimi dhe pa­drej­tësish midis barbarëve (turqve) dhe të tjerëve. Në kë­të qytet të madh drejtësia është e ga­ran­tu­ar për çdo in­divid. Për shkak të kësaj, Kos­tan­di­no­poja e sulltanit u për­shkrua si një strehë për të gjithë bo­tën. Kë­tu të gji­thë ata që janë në rrezik jetojnë në si­gu­ri. Drej­tësia shtri­het mbi të gjithë nje­rë­zit, në mënyrë të ba­rabartë mbi më të dobëtit dhe mbi më të fuqishmit me ndikim, te të krishterët dhe jo­besim­ta­rët, njëjtë”.

Profesori i teologjisë dhe i marrëdhënieve ndër­kom­bëtare në Universitetin Xhorxhtaun (SHBA), John L. Es­posito, vlerëson se hebrenjtë dhe të krishterët, të ci­lët përgjatë historisë u gjetën nën qeverisjen e sun­dim­ta­rëve myslimanë, u ballafaquan me tolerancë të gjerë. Ai, ndër të tjera, shkruan: “Për më shumë bashkësi jo­mys­li­mane, të cilat u gjetën në tokat bizantine dhe ato per­si­a­ne – dhe që për­ndry­she qeveriseshin nga sun­dim­ta­rët e hu­aj – regjimi islam nën­kuptonte ndryshim të push­tetit qe­verisës, por në shu­micën e rasteve këta sun­dimtarë të rinj ishin më ze­mër­gjerë dhe më to­le­ran­të. Në fund të fun­dit, numri më i madh i këtyre ko­mu­ni­te­teve gëzonin më tepër au­to­nomi dhe kryesisht pa­gu­a­nin më pak tak­sa. (…) Ta­ni­më dukej qartë se Islami doli të ishte një fe më to­le­ran­te, e cila hebrenjve dhe të krish­terëve u ofroi ndje­shëm më shumë liri fetare”.

Edhe kons­tatimi i studiuesit dhe osma­no­­logut të njohur ma­qedonas prof. dr. Dragi Georgiev me siguri do të na ndihmojë në të kuptuarit e qartë se si në të vër­­te­të funksionoi sistemi osman i miletit. Në një vlerësim të tij ai thotë: “Me sistemin e njohur të miletit të ven­do­sur bren­da Perandorisë Osmane, jomyslimanët kishin të drej­tat e tyre fetare e kulturore. Ai është një sistem i suk­­ses­shëm i cili i bashkon popujt të cilët hynë në për­bër­je të shtetit. Për këtë arsye, për një kohë të gja­të, mba­se 400 vjet, të krishterët dhe popujt e tjerë jo­mys­li­ma­në jetuan nën hijen e Perandorisë Osmane pa pa­sur ne­vojë të re­be­lohen kundër sulltanit. Ata nuk ki­shin ne­vo­jë për një gjë të atillë, meqë organizimi i shte­tit os­man ishte shu­më më ndryshe se ai i shteteve pe­rën­di­mo­re. Fsha­ta­rët e Ballkanit nuk u përplasën me aris­to­kra­cinë osma­ne. Në periudhën e hershme os­ma­ne fsha­t­rat dhe fsha­ta­rët iu dhanë vezirëve dhe agalla­rë­ve ose ush­­tarëve të rën­domtë – je­ni­çe­rë­ve, që mundnin të je­to­nin në Stamboll, ndërsa taksat e për­caktuara t’ua mblidh­nin njerëzit e tyre. Fshatarët nuk kishin ndonjë tu­tor që do të qëndronte mbi kokën e tyre për çdo ditë me qëllim për t’i kontrolluar ose mun­duar ata. Kjo edhe ësh­të njëra nga arsyet theme­­lo­re pse masa e madhe e krish­­terë – e cila ishte më shu­më në krahasim me ele­men­tin mysliman – ta kundër­shton­te atë qeverisje… Sis­te­mi i miletit, i krijuar brenda Perandorisë Os­ma­ne, që of­ronte të drej­ta kulturore dhe fetare për të gji­tha ko­mu­ni­te­tet jo­mys­limane, është një sistem që sot në formën e tij mo­der­ne ndoshta funksionon në SHBA…

Pub­licisti dhe shkencëtari britanik Noel Malkom thek­son se “Perandoria Os­ma­ne i ru­aj­ti dhe zhvi­lloi shumë nga veçoritë ad­mi­nis­tra­tive, sho­që­­ro­re, ce­remoniale, si dhe karakteristika tjera të jetës që i gje­ti në tokat e push­tuara të krishtera dhe se ligjet e saj në atë kohë ish­in më të mira se ato të gje­tu­ra. Kishës Or­to­dok­se ven­dase iu lejua që t’i kryejë me­shat e saj… Me ar­dhjen e osmanëve në Ballkan, statusi fe­udal i fsha­ta­rë­ve ishte më i mirë se ai i mëparshmi dhe se ata kuj­de­seshin më shu­më për ta sesa pushteti i më­par­sh­ë­m­”. …Fat­ke­që­sisht, edhe sot te ne dhe në shte­tet fqinje ek­­zis­tojnë his­torianë të cilët manipulojnë me nocionet ro­­bë­ria tur­ke, të cilët i potencojnë vetëm di­sa nga ngjar­­jet ne­ga­ti­ve që ndodhën në shek. XIX dhe në fi­lli­min e shek. XX, për­­katësisht në periudhën kur popujt e Ballkanit filluan kry­engritjet për pa­va­rësi. Dhe, kë­tu për­fundon in­te­re­si­mi i tyre”.

Për politikën korrekte dhe tolerante ndaj ko­mu­ni­te­teve të ndrysh­me fetare e etnike të Pe­ran­dorisë Os­ma­ne, studiuesi dhe osmanologu i njohur shqiptar, prof. dr. Skender Rizaj, thotë: “Në kohën e administrimit osman, toleranca fe­ta­re ka qenë në nivel shumë të lartë, madje ka qenë to­le­ran­ca më e lartë se në çdo perandori që sundoi para ty­re… I vetmi përfitim i shqiptarëve në kohën e sundimit pe­sëshekullor të Perandorisë Osmane ishte fakti se os­ma­nët nuk e imponuan me dhunë ndërrimin e fesë, por as të dokeve dhe zakoneve tradicionale, nëpërmjet të të cilave shqiptarët e ruajtën identitetin e tyre kom­bë­tar, ndonëse gjatë shekujve një pjesë e madhe e tyre ka­loi në islam. Pra, në mënyrë të tërthortë shqiptarët për­fituan nga ardhja e osmanëve, sepse po të vazh­don­te jetën e vet Perandoria Bizantine edhe për një apo dy she­kuj, nëpërmjet Kishës Ortodokse dhe administratës bi­kantine, e cila e përdorte greqishten dhe sllavishten, pje­sa më e madhe e shqiptarëve do të greqizohej dhe slla­vizohej”.

Historiani francez dhe studiues i letërsisë dhe gju­hës arabe, Andre Mikel, thotë: “Bash­kë­si­të e krishtera je­to­nin në një shtet mirë të ad­­mi­nis­tru­ar, të ci­lin ata nuk e njih­nin gja­të periudhës bi­zantine dhe la­tine. Ata nuk iu nën­­shtru­an as­një­he­rë dë­bimeve sis­te­ma­tike. Për­kun­dra­zi, shte­ti osman, për­ka­­të­sisht qyteti më i madh, Stam­bo­lli, u bë vend­stre­­him për mi­gru­esit heb­renj, të ci­lët iknin nga Spa­nja, ku vazh­di­misht tor­­tu­ro­­heshin në vendin e ty­re. Njerëzit as­­një­he­rë nuk ish­in islamizuar me forcë; lëvizjet për isla­mi­zim u pa­ra­­qi­tën si rezultat i pro­ce­se­ve sho­që­ro­re”.

Sa i përket periudhës bizantine – të cilën e për­mend A. Mikeli, d.m.th. edhe për tolerancën dhe sis­te­min e miletit osman – duhet të theksohet qëndrimi i To­mas Arnoldit, i cili thotë: “Pikërisht për grekët që jetuan nën sundimin bizantin nuk ishte e padëshirueshme t’i ndry­shonin sundimtarët e tyre. Dhuna dhe mjerimi i shkak­tuar nga Palaeologu ishin aq të tmerrshëm, saqë ne as nuk mund ta imagjinojmë”!

Si do që të jetë, sis­temi i miletit filloi të shkatërrohet kah mesi i shek. XIX, edhe atë si pasojë e na­ci­o­na­liz­mit. Së pa­ri er­dhi de­ri te ndar­ja e miletit të krish­terë në etnitete, edhe atë va­rë­sisht nga num­ri i et­ni­ku­meve të ci­lë­ve u ta­­ko­nin të krish­terët or­todoksë. Në fakt, sistemi i miletit për he­rë të pa­­rë u shfuqizua me pa­­va­rë­sinë e Gre­qisë, gjë që ndo­dhi në vitin 1829.

Si pasojë e rrethanave që u krijuan në fund të shek. XIX, tanimë sulltani – nga pi­kë­pam­ja juridike shte­të­rore – gëzonte një gradë më të ulët, që do të thotë se ai u shndërrua në sundimtar vetëm për mi­letin mys­li­man. Më pas, me zgjimin e na­­ci­onalizmit arab në fillim të shek. XX, mi­leti mys­li­man u shpërbë. Shekulli i nën­të­mbë­dhjetë, kur edhe u hoq sis­te­mi i miletit, në fakt ishte she­kulli i dip­lo­ma­cisë për shumë shte­te, ve­ça­në­ri­sht për Pe­ran­do­ri­në Osmane, me­­që de­­ri në fund të shek. XVIII në shtetin osman nuk ish­­te zbatuar dip­lo­ma­cia në kup­ti­min siç e përshkruan dhe e per­cep­ton Pe­rëndimi, kë­shtu që nuk ekzistonin as për­­­fa­qësi diplomatike osma­ne në shtetet e hu­a­ja. Kjo do të tho­­­të se deri në vitin 1793 shte­ti osman nuk kish­te kurr­farë am­ba­­sa­do­rësh të për­her­shëm të tij as në Pe­rën­dim e as në Lin­dje. Po ashtu, de­ri në atë ko­hë shteti os­man nuk pra­­non­te am­ba­sa­do­rë të për­her­shëm të hu­aj, duke për­jash­tuar këtu ve­tëm një ose dy shtete. De­ri në vitin 1837, për­ka­të­sisht de­ri atëherë kur u the­me­lua Mi­nis­tria e Pu­nëve të Jash­t­me, në shtetin os­man nuk ek­zis­tonte kurrfarë institucioni i organizuar, i cili në më­nyrë të drejt­përdrejtë merrej me pu­­nët e jash­tme! Ve­tëm në ko­­hën e Tanzimatit sek­re­ta­ri shte­të­ror u bë mi­nis­tër, i cili me­rrej vetëm me punët e jash­tme. Në fi­­llim shte­ti osman mbante lidhje dip­lo­ma­ti­ke me bej­llë­qet e Anadollit dhe me Bizantin. Në shek. XVI dhe XVII kjo perandori ishte e njohur si më e fu­qish­m­ja dhe më me famë në botë, madje në Pe­rën­dim i mban­te lidh­jet me shtetet e krishtera (kato­like), ndërsa në Lin­dje me vendet is­la­me, edhe atë si me su­n­itët, ash­tu edhe me shiitët.

Duke filluar nga shek. XVIII, në sfe­rën e di­p­lo­ma­ci­së osmane ndodhën ndry­shime mjaft të më­dha, në fakt ndry­shime që ishin re­­zultat i Trak­tatit të Kar­­llov­cit të vi­tit 1699. Ky traktat jo vetëm që shënoi pikën kthe­së në ma­rrë­dhëniet e Perandorisë Osmane me Europën, por shënoi edhe kul­min e një epoke të shpërbërjes së bren­dshme dhe të fi­lli­mit të rënies së shpejtë të shtetit os­man. Kjo marrëveshje erdhi si pa­sojë e kërkesës së sull­tan Mus­tafës II (1695-1703), i cili kishte ma­rrë pa­ra­sysh hum­bjet e mëdha të ushtrisë osmane në rre­thi­min e Vje­nës (1683) dhe në be­tejën e Sen­tës (1697). Në kë­të kon­­fe­­ren­cë përfundimisht u për­cak­tu­an ku­fij­të e rinj ndër­mjet Pe­­ran­­do­ri­së Os­ma­ne dhe Aus­­tro-Hun­ga­risë… Shikuar në aspektin historik – siç konsideron his­to­ri­a­ni kroat Josip Vrandeçiq – kthesat politike e për­cak­tu­an procesin e transformimit nacional të Perandorisë gja­të shek. XIX. Zbatimi i marrëveshjeve tregtare, për­ka­tësisht tërheqja e shoqërisë osmane në rrjetën e ka­pi­talizmit liberal europian, Perandorinë e bëri të varur kun­druall politikës dhe ekonomisë së fuqive të mëdha, du­ke e vënë në pah rolin ndërmjetësues të pakicave os­ma­ne dhe të huajve.

Ndër kthesat më të mëdha his­to­rike në Pe­ran­do­ri­në Osmane gjithsesi është edhe zba­­ti­mi i regjistrimit si­pas përkatësisë etnike, meqë – siç thek­suam më lart – de­ri në fund të shek. XIX regjistrimi zyr­tar osman ba­no­rët e vet i regjistronte vetëm sipas për­katësisë fetare, e jo edhe të asaj etnike. Pas vitit 1868 buletinet vjetore os­mane (vilayet salnameleri) fi­llu­an ta paraqesin – së bash­ku me statistikat e për­gjithshme – edhe numrin e ba­norëve sipas krahinave (vi­lajeteve), duke i paraqitur të dhënat edhe për për­bër­jen etnike të pakicave të krish­tera. Pavarësisht nga mun­gesa e një liste zyrtare për grupet etnike para re­gjis­­trimit të sipërpërmendur, për arsye politike, europianët e pranuan numrin e pa­ki­cave osmane. Në të njëj­tën kohë nacionalistët ball­ka­nas e kishin zvogëluar num­rin e myslimanëve në zonat e caktuara kombëtare në mënyrë që t’i forcojnë pre­ten­dimet e tyre te­­rri­­to­ri­a­le. Në Konferencën e Stam­bo­llit, të mbajtur në dhjetor të vitit 1876 – përkatësisht në prag të Luftës Ruso-Turke – përfaqësuesi rus Nikolai Pav­lo­viq Ignatiev (1832-1908) u mbështet në statistikat e shte­teve të Ballkanit dhe të lë­vizjeve kombëtare, të ci­lat e ulën numrin e popullsisë mys­limane të gadishullit në 16%. Pas verifikimit të pa­va­rësisë së shtetit në Kon­gre­sin e Berlinit, qeveritë e Ser­bisë dhe Bullgarisë i për­do­rën vlerësimet e tyre de­mo­grafike si bazë për dë­bi­­min e banorëve myslimanë. Re­volucionari dhe ilu­mi­nis­ti bullgar Georgi Rakovski për­ga­titi një plan në dëm të po­pullsisë pro-turke. Plani kër­konte dëbimin e turqve në Anadoll, pavarësisht nga fak­ti se myslimanët sllavë ishin më të shumtë në mesin e tyre, pra pomakët. Po­litizimi demografik e arriti kul­min e vet gjatë ri­at­dhe­si­mit turko-grek të popullsisë pas kon­fe­rencës së vitit 1923, të mbajtur në Lozanë të Zvic­rës.

Në kontekst të kësaj duhet nënvizuar se heb­renj­të e Ballkanit Osman demografikisht ishin shumë të li­dhur me myslimanët. Atëherë kur myslimanët de­ty­ro­he­shin të largohen nga shtëpitë e tyre, e njëjta gjë ndodh­te pak kohë më pas edhe me hebrenjtë, siç kish­te ndodhur edhe gjatë Luftës së Bullgarisë në vitet 1877-1878. Justin Mc Carthy, në veprën e tij “Historia e popullsisë së Lindjes së Mesme dhe Ballkanit”, konstaton dhe thotë se nga viti 1919 e deri në vitin 1945, 6.600 hebrenj migruan nga Turqia drejt Palestinës. /shenja

