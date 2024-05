Kuakja e fisit të bretkosave

Mediumet me fuqine e tyre, me dekada kane indoktrinuar, kontaminuar dhe helmuar popujt pro interesave sioniste. Te finansuara nga koroporatat sioniste, mediumet kane damkosur muslimanet ne pergjithesi, me qellimin e fshehte dhe final qe ta luftojne Islamin.

Protestat neper Universitetet, kampuset dhe qytetet, ne Sh.B.A. dhe vendet tjera ne Bote, deshmojnë se aktualisht ky brez ne bote, tani me jane vetedijesuar ne mase te gjere, duke mos pranuar te shnderrohen ne fis bretkosash qe kuakin njëzëri pas arsenalit propagandistik perendimor, sionist, komunist, etj.

Edhe ne Kosove, perjashtimisht me disa tumore maljine te parendesishme, ky trend i vetedijesimit po jep rezultate te dukshme.

Protagonisti kryesor per nje ngritje te shkalles se vetedijes se tille ne bote eshte Gaza.

Faleminderit Gaza, Allahu ju dhashte fitoren sa me te shpejte.

Mr.sci. Saad Riza Gashi