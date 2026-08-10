BIK dhe hoxhallarët, krenari e popullit

A jeni kah e shihni se roli vendimtar i BIK-ut dhe i hoxhallarëve në krijimin e opinionit të gjithmbarshëm në Kosovë po i çmend armiqtë e këtij vendi të shtrenjtë?
Megjithë shpifjet dhe akuzat e pabaza që përpiqen t’i katapultojnë në drejtim të BIK-ut dhe hoxhallarëve, ky popull i mençur dhe vigjilent vazhdon të qëndrojë bindshëm përkrah BIK-ut, hoxhallarëve dhe projekteve që janë në dobi të fëmijëve, të rinjve dhe popullit në përgjithësi.
Nuk e mashtroni dot këtë popull, e aq më pak mund ta mposhtni! Ky popull sheh, kupton dhe di të vlerësojë kush punon për të mirën e tij.
Nuk e mashtroni dhe nuk e mundni dot këtë popull!
Hoxhë Husamedin Abazi