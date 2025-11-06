Skena të shkatërrimit total në pjesën perëndimore të Gazës pas sulmeve izraelite

Lagje të tëra në pjesën perëndimore të Gazës janë shkatërruar plotësisht pas sulmeve të fundit izraelite, me pamje që tregojnë shkatërrim të gjerë, ndërtesa të rrëzuara dhe rrugë të mbushura me rrënoja, raporton Anadolu.
Pamjet e kapura me dronë tregojnë ndërtesa të shembura në rrënoja, rrugë të bllokuara nga rrënojat dhe dëme të mëdha në infrastrukturë pas sulmeve izraelite. Mungesa e pajisjeve të nevojshme për të hequr rrënojat i pengon palestinezët të kthehen në zonë dhe të riparojnë shtëpitë e tyre.
Zyra për media e Qeverisë së Gazës e shpalli enklavën një “zonë katastrofe mjedisore dhe strukturore” pas dy vitesh lufte gjenocidale të zhvilluar nga Izraeli, e cila shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile, që arrin në afër 70 milionë tonë rrënoja.
Sipas OKB-së, rindërtimi i Rripit të Gazës vlerësohet të kushtojë rreth 70 miliardë dollarë. Në fillim të muajit tetor, midis Izraeli dhe Hamasit u arrit marrëveshja e armëpushimit në Gaza, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Rripit të Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën kryesisht në të pabanueshme.