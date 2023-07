Skoda do të sjell modele të rifreskuara të Scala dhe Kamiq

Modelet Skoda Scala dhe Kamiq janë në treg që nga viti 2019 dhe tani është koha për të “shtrënguar rrudhat”.

Skoda do të prezantojë një hatchback dhe crossover paksa të ridizajnuar brenda dy javësh duke mbajtur një premierë të dyfishtë më 1 gusht. Disa ngacmues japin një ide se çfarë duhet të presësh nga versionet e rifreskuara dhe është e qartë se të dy modelet do të kenë fenerë më të hollë me pamje të re, parakolp të ridizajnuar, modele të reja buzësh dhe germa të përditësuara.

Ndryshime të mëdha në brendësi nuk priten, pasi Skoda do të bëjë vetëm modifikime delikate duke ndjekur hapat e supermini Fabia. Nën kapuç, mund të prisni motorët e njohur me tre cilindra 1.0 litra TSI dhe katër cilindra 1.5 litra TSI të çiftuar me një transmetim automatik me 6 ose 7 shpejtësi.

Do të jetë interesante të shihet nëse motori TDI do të mbetet në ofertë, duke qenë se prodhuesit aktivë në tregun e Bashkimit Evropian po largohen nga veturat e vogla me motorë dizel.

Kamiq ishte vetura e dytë më e shitur e Skoda në 2022 pas Octavia, me 96,300 njësi të dorëzuara te klientët. Megjithatë, ky numër vlen edhe për një Kamiq paksa të ndryshëm të prodhuar dhe shitur në Kinë nga SAIC Volkswagen.

Sa i përket Scala-s, hatchback-u me pesë dyer është shumë më pak i popullarizuar, kështu që Skoda shiti 39,500 njësi të rivalit të saj tek Volkswagen Golf.

Ata janë shumë të zënë në Skoda këtë vit, kanë përgatitur versionin Laurin & Klement të SUV-it elektrik Enyaq dhe deri në vitin 2026 do të tregtojnë jo më pak se gjashtë automjete elektrike. Ndërkohë, gjenerata e ardhshme Kodiaq dhe Superb do të zbulohen në ngjarje të veçanta këtë vjeshtë. Octavia do të ketë një ndryshim në fytyrë në vitin 2024, ndërsa Fabia Combi e re është hequr për shkak të rregullave më të rrepta të emetimeve.

Për të rritur praninë e saj globale, Skoda hyn në tregun vietnamez duke bashkëpunuar me Thanh Cong Motor Vietnam. Në fazën e parë, makinat do të importohen nga Evropa, por duke filluar nga viti i ardhshëm, hatchback Slavia dhe crossover Kushaq do të prodhohen në një fabrikë në provincën Quang Ninh.