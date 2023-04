Smart është rritur sërish: Prezantohet #3

Modeli i dytë u krijua pas një bashkëpunimi mes gjermanëve dhe kinezëve.

Mercedes dhe Renault kanë shkëputur lidhjet që më parë rezultuan në zhvillimin e përbashkët të Twingo dhe Smart. Kompania gjermane, në kërkim të rezultateve më të mira financiare, iu drejtua tregut kinez, përkatësisht gjigantit atje, Geely.

Pas modelit të parë të zakonshëm, SUV i vogël Smart #1, mbërriti i dyti me emërtimin #3. Bëhet fjalë për një coupe-crossover elektrik, i cili pati premierën botërore në Motor Show në Shangai.

Sa i përket pamjes së jashtme, mund të shihni ndikimin e dizajnit të modeleve moderne SUV të Mercedes. Kjo është veçanërisht e dukshme kur shikoni pjesën e pasme të Smart të ri.

Teknologjikisht, zhvillimi i modelit është firmosur nga kinezi Geely, dhe baza është platforma mekanike Sustainable Experience Architecture, e cila tashmë përdoret nga markat Zeekr dhe Volvo.

Për momentin, nuk ka asnjë informacion për bateritë dhe njësitë e energjisë, por duke parë se çfarë është në dispozicion me këtë platformë, domethënë me Smart #1 të vogël të paraqitur më parë, mund të spekulojmë.

Një bateri me kapacitet 62 kWh mund të instalohet në SUV-in e ri Smart dhe sigurisht që do të ketë një opsion me një ose dy motorë, deri në maksimum 428 kuaj/fuqi.

Brendësia bazohet gjithashtu në dizajnin e parë për herë të parë në Smart #1, me ekranin e madh tashmë tradicional të info-argëtimit.

Smart #3 do të bëjë debutimin e tij evropian në shtator dhe marka do të fillojë epokën e re në Kontinentin e Vjetër me modelin #1, i cili do të jetë i disponueshëm nga vera. Deri atëherë do të dimë më shumë detaje teknike.