Solidaritet në Londër me të burgosurit palestinezë në Izrael

Dhjetëra persona u mblodhën të shtunën në qendër të Londrës për një vigjilje në solidaritet me të burgosurit palestinezë që mbahen në burgjet izraelite.
Pjesëmarrësit ndezën qirinj dhe mbajtën pankarta, duke bërë thirrje për lirimin e të burgosurve dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Organizatorët theksuan se protesta kishte për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin publik për kushtet e mbajtjes së palestinezëve në paraburgim dhe burgim në Izrael.
Tubimi u zhvillua pa incidente dhe u shoqërua me thirrje për drejtësi dhe paqe, në një kohë kur situata në territoret palestineze vazhdon të jetë e tensionuar.