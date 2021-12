Sonte mbyllet faza grupore në Ligën e Kampionëve me tetë ndeshje

Sonte (e mërkurë) do zhvillohen tetë përballje interesante, në kuadër të xhiros së gjashtë në Ligën e Kampionëve.

Ndeshja më interesante do zhvillohet në “Allianz Arena”, mes Bayern Munich – Barcelona, ku do vuloset nëse katalunasit do sigurojnë kualifikimin, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, Juventus përballet me Malmon, kurse Chelsea është mysafir i Zenitit, ndeshje që nisin në ora 18:45.

Manchester United do kërkojë ‘hakmarrjen’ ndaj Young Boys në “Old Trafford”.

Të gjitha ndeshjet që zhvillohen sonte.