Sony do të lançojë një konkurrent të Xbox Game Pass

Së fundmi shkalla e parë thuhet se do të përfshijë përfitimet ekzistuese të PS Plus, ndërsa e dyta do të ofronte një katalog më të madh të lojërave PS4 dhe PS5.

Sony thuhet se planifikon të lançojë një shërbim të ri lojërash me abonim për konsolat e tij PlayStation që do të konkurrojnë me Xbox Game Pass të Microsoft. Shërbimi i ri, që pritet të nisë vitin e ardhshëm, do t’i lejojë njerëzit të paguajnë një tarifë abonimi mujor për të marrë “hyrje në një katalog lojërash moderne dhe klasike”, sipas një raporti të premten nga Bloomberg.

Shërbimi i ri thuhet se do të bashkojë abonimet ekzistuese të Sony, PlayStation Plus dhe PlayStation Now. PS Plus dhe PS Now ofrojnë të dyja akses në internet në lojëra, por ato kanë pak përmbajtje të mbivendosur.

Sony planifikon të qëndrojë me markën e PlayStation Plus, por të heqë dorë nga PlayStation Now. Shërbimi i ri thuhet se pritet të jetë i disponueshëm në PS5 dhe PS4. Sony do të ofrojë tre nivele të shërbimit të ri, sipas Bloomberg, megjithëse është e paqartë se sa do të kushtojë çdo nivel. PS Plus dhe PS Now të dyja kushtojnë aktualisht 10 dollarë në muaj ose 60 dollarë në vit.

Niveli i tretë do të shtonte “demo të zgjeruara, transmetim lojërash dhe një bibliotekë me lojëra klasike PS1, PS2, PS3 dhe PSP”, sipas Bloomberg. Fansat ne mbarë botën presin me padurim lançimin e premtuar për të përjetuar emocione të tilla sic vetëm PlayStation ofron.