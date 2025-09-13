Sony më në fund përgatit një aplikacion celular për kontrollet prindërore në PlayStation

Sony më në fund po lanson atë që Nintendo dhe Microsoft e kanë pasur prej vitesh: një aplikacion të ri PlayStation Family, që në thelb shërben si një zgjatim i kontrolleve prindërore të konsolës. Megjithatë, prindërit marrin edhe disa përparësi shtesë.
Aplikacioni përfshin një proces integrimi “të udhëhequr me kujdes”. Pasi gjërat të jenë konfiguruar, prindërit mund të bëjnë gjithçka që munden në konsolë, duke përfshirë vendosjen e kufijve të kohës së lojës, shikimin e raporteve të aktivitetit (ditor dhe javor), menaxhimin e shpenzimeve dhe krijimin e filtrave të përmbajtjes.
Ata gjithashtu mund ta përdorin aplikacionin për të konfiguruar cilësimet e privatësisë për veçoritë sociale.
Një veçori veçanërisht e dobishme e aplikacionit celular janë njoftimet në kohë reale rreth asaj që po luan fëmija i tyre. Prindërit gjithashtu mund të miratojnë ose refuzojnë kërkesat e fëmijës së tyre për kohë shtesë loje ose qasje në lojëra të kufizuara përmes aplikacionit. Kjo veçori ka të ngjarë të përdoret shumë.
Ndërsa është një zhvillim i mirëpritur, Sony është pak vonë. Aplikacioni Xbox Family Settings u lansua më shumë se pesë vjet më parë, dhe kontrollet prindërore të Nintendo erdhën edhe më herët, me mbërritjen e Switch origjinal. Aplikacioni tashmë po lansohet globalisht duke filluar nga sot.