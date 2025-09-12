Sorensen deklarohet pas takimit të djeshëm në Bruksel

Përfaqësuesi i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, priti dje në takim kryenegociatorët e dialogut, Besnik Bislimin dhe Petar Petkoviqin.

Sorensen deklaroi se u bisedua mbi zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe adresimin e çështjes së personave të zhdukur, shkruan IndeksOnline.

“Dje në Bruksel, prita kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për bisedime dypalëshe dhe trepalëshe mbi zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe adresimin e çështjes së Personave të Zhdukur. Fatkeqësisht, seanca inauguruese e Komisionit të Përbashkët nuk u zhvillua. Gati për të vazhduar pasi Palët të jenë dakord” u shpreh ai.

Nga ana tjetër, dje pas përfundimit të takimit, Bislimi deklaroi se ekziston një mos-harmoni në ekipin serb.

“Këtu kemi parë pak a shumë edhe njëfarë mos harmonie në ekipin serb, ku si duket dikush ka dashur që ne sot ta themelojmë (komisionin) por pjesa tjetër ka bllokuar”, ka thënë Bislimi.

