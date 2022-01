Sot fillon aplikimi i tarifave të rregullta për sigurim kufitar

Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), ka dal me një njoftim për bashkatdhetarët.

Duke filluar nga data 01.01.2022, Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), do të aplikojë tarifat e rregullta për sigurimin e detyrueshëm kufitar, të aprovuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), me të cilin duhet të pajisen të gjithë drejtuesit e mjeteve motorike me rastin e hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës, për mbulimin e përgjegjësisë së tyre në rast shkaktimit të dëmit ndaj palëve të treta.

Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) informon se marrëveshja për mbulimin e policave për automjetet për pasagjerë dhe motoçikleta mes Qeverisë së Kosovës dhe Byrosë Kosovare të Sigurimit skadon më 31.12.2021.

Pra, duke nisur nga data 1 janar 2022 aplikohen tarifat e rregullta të aprovuara nga BQK-ja.

Policat nxirren dhe paguhen në të gjitha pikat kufitare, ku i ka pikat e saja BKS-ja.

Banka Qendrore e Kosovës me 1 korrik kishte marrë vendim për uljen e përkohshme të sigurimit kufitar.