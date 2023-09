Sot fillon viti i ri shkollor në Kosovë

Në arsimin paruniversitar të Republikës së Kosovës sot fillon viti i ri shkollor 2023/24.

Sivjet prindërit janë përgjegjës për blerjen e teksteve dhe materialeve shkollore për fëmijët e tyre. Kurse mjetet do të subvencionohen nga Ministria e Arsimit, pasi ata të kenë aplikuar në platformën e-Kosova.

Kjo Ministri ka marrë vendim që të ndajë nga 80 euro për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën dhe nga 30 euro për ata nga e gjashta deri në të nëntën, pasi këta të fundit i kanë të siguruara librat nga viti i kaluar. Për këtë Qeveria ka ndarë rreth 13 milionë euro.

Nagavci gjatë ditës së djeshme tha se kanë përfunduar procedurat e pagesës për grupin e parë të aplikuesve që kanë aplikuar deri më datë 29 gusht për furnizim me tekste shkollore dhe materiale mësimore e që janë mbi 81 mijë përfitues.

Ajo tha se numri i tërësishëm i aplikimeve deri tani është mbi 115 mijë dhe pjesa e mbetur do të trajtohen me grupin e radhës.

E vendimi i Ministrisë së Arsimit ngjalli reagime të shumta nga sindikata e arsimit, prindërit dhe opozita.

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës (SBASHK), ka deklaruar se viti i ri shkollor do të fillojë me vështirësi, me të cilat i krijoi Ministria e Arsimit. Ndërkaq, e ka quajtur eksperiment të gabuar, vendimin që blerja e teksteve shkollore të bëhet nga ana e prindërve.

Jasharaj në takimin me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të universiteteve, ka thënë se “MASHTI ka pasur dëshirë që viti të niste me greva e që gishti t’i drejtohej SBASHK-ut”.

Ai kritikoi Qeverinë e Kosovës për tekstet shkollore dhe tha se “viti shkollor do të fillojë keq” për faj të ministres Nagavci. Tha se SBASHK-u do të vazhdojë luftën e vet me Ministrinë e Arsimit për kërkesat e tyre.

Edhe Ymer Ymeri nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, ka deklaruar se aplikimi i prindërve në platformën “e-Kosova” për t’i pajisur fëmijët me tekste shkollore, mund të mos funksionojë.

Sipas tij, kjo mënyrë e cila u zgjodh nga Ministria e Arsimit ka qenë e gabueshme, dhe se se është faji i tyre që nuk janë përgatitur me kohë për t’ua siguruar fëmijëve librat.