Sot në Tiranë mbahet Samiti i Planit të Rritjes të BE-së, Kurti përfaqëson Kosovën

Samiti i Planit të Rritjes së Bashkimit Evropian do të mbledhë sot në Tiranë liderët e Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneren për Zgjerimin e BE-së, Marta Kos.
Vendi ynë, Kosova ndërkaq do të përfaqësohet nga kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti.
Diskutimet për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt Tregut të Bashkimit Europian, do të jenë në fokus të punimeve të këtij samiti.
Sipas agjendës së bërë publike, liderët do të mbërrijnë në orën 09:30, për t’iu bashkuar punimeve të samitit i cili do të nisë në orën 10:00