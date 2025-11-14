Sot pritet të ekzekutohen pensionet me rritje

Pensionistët e Kosovës nga ky muaj do të marrin pensionet me rritje.
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati tha se sot pritet të bëhet ekzekutimi i pensioneve me rritje, transmeton Telegrafi.
“Asnjë qeveri nuk i ka rritur pensionet sikurse Qeveria Kurti. Pensioni Bazik të cilin e gjetëm me vlerë 90 euro/muaj në fillim të mandatit, prej sot procesohet me rritje me vlerë 150 euro/muaj. Pra 60 euro rritje brenda mandatit, apo 67%. Ngjashëm edhe Pensionet për Personat me Aftësi të Kufizuara, të cilat i gjetëm me 75 euro/muaj dhe nga sot ato bëhen 150 euro/muaj, apo 100% rritje brenda mandatit”, tha ai.
Tutje, ai shkroi se “Gjithashtu, kemi rritur edhe mbështetjen për familjet që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, por edhe pensionin invalidor e atë familjar. Qeveria për pensionistët”./