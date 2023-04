Sri Lanka po përzë 100 mijë majmunë në Kinë

Autoritetet e Sri Lankës kanë njoftuar se do të eksportojnë më 100,000 majmunë në Kinë.

Ministri i Bujqësisë në Sri Lankë deklaroi se vendi nuk mund të përballojë më të ushqejë tre milionë majmunë, të cilët shtoi se po dëmtonin të korrat dhe përbënin një kërcënim për një vend që tashmë po përballet me një krizë ekonomike dhe inflacion deri në 50% në 2022.

Majmunët pritet të dërgohen në një firmë kineze, Zhejiang Animal Breeding Co.

Aktivistët e të drejtave të kafshëve janë kundër lëvizjes për të eksportuar majmunët, duke pretenduar se firma kineze do t’i përdorte vetëm për eksperimente laboratorike. /tiranapost

China playing Geo-Political game with the help of animals. After buying Donkeys from Pakistan, they now want to buy 1 lakh Monkeys from Srilanka. Monkey’s will not be killed for food but will be used for medical trail.

Another Virus in offing??? pic.twitter.com/tMvlhvbe3A

— 7nth.Heaven (@PradipG05843542) April 23, 2023