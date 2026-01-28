Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Starmer dhe Zelenskyy bien dakord për nevojën për paqe të qëndrueshme në...

Starmer dhe Zelenskyy bien dakord për nevojën për paqe të qëndrueshme në Ukrainë

Kryeministri britanik Keir Starmer dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy diskutuan për bisedimet e fundit të paqes në Abu Dhabi dhe ranë dakord mbi nevojën për “paqe të drejtë dhe të qëndrueshme” në Ukrainë, transmeton Anadolu.

Në një telefonatë të martën, Starmer shprehu mbështetjen e tij për Zelenskyyn dhe popullin ukrainas dhe diskutoi për “situatat e dëshpëruara” me të cilat përballen shumë familje, përfshirë mungesën e ngrohjes ose energjisë elektrike, gjatë temperaturave të ulëta të dimrit, tha sot zyra e tij në një deklaratë.

Zelenskyy përshëndeti njoftimin e Mbretërisë së Bashkuar për 20 milionë paund (27.5 milionë dollarë) në mbështetje për infrastrukturën energjetike në fillim të këtij muaji.

“Udhëheqësit diskutuan mbi progresin e bërë gjatë bisedimeve të fundit të paqes në Abu Dhabi dhe ranë dakord mbi nevojën për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë”, thuhet në deklaratë.

Me ndërmjetësimin e SHBA-së, më 23-24 janar Rusia dhe Ukraina zhvilluan në Abu Dhabi dy ditë konsultime me qëllim përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila filloi në shkurt 2022. Administrata amerikane i ka përshkruar bisedimet si “konstruktive”.

Sipas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitry Peskov, raundi tjetër i bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja është planifikuar për javën e ardhshme, përsëri në Abu Dhabi.

Starmer tha se Britania do të vazhdojë të punojë ngushtë me partnerët ndërkombëtarë për të mbështetur sigurinë e Ukrainës dhe e informoi Zelenskyyn mbi vizitat e tij të ardhshme në Kinë dhe Japoni.

