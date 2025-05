Starmer premton ‘ndryshime të guximshme’ në rregullat mbi makinat elektrike pas tarifave të vendosura nga Trump

Sir Keir Starmer premtoi “ndryshime të guximshme” ndërsa njoftoi se do të lehtësojë rregullat rreth automjeteve elektrike pasi prodhuesit e makinave u goditën nga tarifat e Donald Trump.

Kryeministri britanik tha se “tregtia globale po transformohet” pas hyrjes në fuqi të taksës prej 25% të presidentit amerikan për makinat e importuara dhe tarifës 10% për produktet e tjera, shkruajnë mediat e huaja.

Jaguar Land Rover ka thënë se firma do të “pauzojë” dërgesat në SHBA ndërsa duket të “adresojë kushtet e reja të tregtimit”.

Qeveria gjithashtu do ta bëjë më të lehtë për prodhuesit që nuk respektojnë mandatin e qeverisë për Automjetet me Emision Zero (ZEV), i cili përcakton objektivat e shitjeve, të shmangin gjobat dhe taksat do të ulen.

Sir Keir tha: “… Tani më shumë se kurrë bizneset në Mbretërinë e Bashkuar dhe njerëzit që punojnë kanë nevojë për një qeveri që do të ngrihet, jo të qëndrojë mënjanë. Kjo do të thotë veprim, jo fjalë”.