Stellantis do të ndërtojë fabrikën në SHBA për bateritë e automjeteve elektrike

Stellantis, kompania mëmë e Dodge, Jeep dhe Chrysler, planifikon të ndërtojë një fabrikë të baterive të automjeteve elektrike në SHBA.

Lajmi doli nga një njoftim të mërkurën se prodhuesi i automjeteve do të investonte 4.1 miliardë dollarë në një objekt të ri baterish në Kanada, së bashku me LG Energy Solution të Koresë së Jugut.

Fabrika në Windsor, Ontario do të jetë para nga dy fabrikat e planifikuara të baterive që do të dalin nga sipërmarrja e përbashkët midis Stellantis, që u formua vitin e kaluar nga bashkimi i Fiat Chrysler dhe PSA Group, dhe LG. Ndërtimi i uzinës pritet të fillojë më vonë këtë vit, derisa operacionet do të nisin në tremujorin e parë të vitit 2024.

Një fabrikë e dytë do të ndërtohet diku në SHBA, thanë zyrtarët në ngjarjen që njoftoi objektin e Windsor.