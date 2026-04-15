Rasti i njehsorëve elektrikë, Prokuroria: Hetimet janë në zhvillim

Rasti i njehsorëve elektrikë, Prokuroria: Hetimet janë në zhvillim

Prokuroria Themelore në Prishtinë është duke vazhduar hetimet lidhur me rastin e njehsorëve elektrikë, pas pretendimeve për manipulim përmes tyre.

Nga Prokuroria nuk është bërë e ditur faza aktuale e hetimeve, si dhe nuk janë dhënë detaje për numrin e personave të intervistuar deri më tani. Megjithatë, autoritetet kanë konfirmuar se po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore.

Zëdhënësja e Prokurorisë, Kaltrina Shala, deklaroi për Tëvë1.

“Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, është duke zhvilluar hetime dhe po ndërmerr të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast.”

Hetimet mbeten në zhvillim, ndërsa më shumë detaje pritet të bëhen publike në vijim.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram