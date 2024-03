​Studimi: Lidhje alarmante mes ndotjes së ajrit dhe kancerit

Një lidhje alarmante mes ndotjes së ajrit dhe kancerit do të zbulohet këtë javë në një hulumtim të ri, shkruan Daily Mail.

Edhe pse është e njohur lidhja mes ndotjes së ajrit dhe sëmundjeve të mushkërive, një analizë e 27 studimeve, që do të publikohet nesër në Anticancer Research, tregon se ndotja është e lidhur drejtpërdrejt edhe me kancerin, ndër të tjera, të gjirit dhe prostatës.

Ekspozimi afatgjatë ndaj ajrit të ndotur rrit mundësinë e zhvillimit të kancerit të gjirit me 45 për qind dhe kancerit të prostatës me 20 deri në 28 për qind. Ndotja rrit rrezikun e vdekjes nga kanceri i gjirit me 80 për qind dhe çdo lloj kanceri tjetër me 22 për qind krahasuar me njerëzit e pa ekspozuar.

“Kjo e bën atë një faktor rreziku po aq të rëndësishëm sa duhani, obeziteti dhe alkooli”, thotë profesori Kefah Mokbela, një nga kirurgët kryesorë britanikë të gjirit që kreu analizën.

27 studimet u identifikuan nga një bazë të dhënash me qindra botime të rishikuara nga kolegët që hetojnë rolin e ndotjes në sëmundjet njerëzore. Shumë studime përfshinin miliona pacientë të cilët u ndoqën për dekada.

Veçanërisht shqetësuese janë grimcat PM2.5, grimcat e vogla të ndotjes më të holla se flokët e njeriut që vijnë nga shkarkimi, prodhimi, shporetet e drurit, gatimi, pirja e duhanit dhe avullimi. Këto grimca hyjnë në mushkëri, pastaj në qarkullimin e gjakut dhe më pas qarkullojnë nëpër trup.

“PM2.5 nuk do t’ju bëjë të kolliteni, por ka prova në rritje se kur hyn në trup mund të shkaktojë dëmtim të ADN-së, gjë që mund të çojë në kancer”, tha profesori Mokbel për Good Health.

“Mund të shkaktojë inflamacion dhe stres oksidues, ku ekuilibri midis radikaleve të lira, molekulave të dëmshme që lidhen me sëmundjen dhe antioksiduesve që largojnë radikalet e lira prishet, duke shkaktuar dëme në ADN-në qelizore. Të dy janë faktorë të njohur rreziku për kancerin”, thotë Mokbel.

PM2.5 gjithashtu ndërhyn në punën e gjëndrave në të gjithë trupin që prodhojnë hormone. Kjo është veçanërisht shqetësuese për shkak të kancerit të gjirit dhe prostatës, i cili mund të shkaktohet nga hormonet.

Në një kohë kur numri i grave me kancer gjiri është në rritje, veçanërisht gratë e reja, njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm se ajri i ndotur është faktori kryesor i rrezikut për këtë sëmundje.

“Ekspozimi afatgjatë ndaj ndotjes PM2.5 jo vetëm që rrit rrezikun e kancerit të gjirit, por gjithashtu duket se shoqërohet me sëmundje më agresive dhe një prognozë më e keqe”, shton Mokbel.

Për shembull, hulumtimi i publikuar në vitin 2019 në revistën “Medicine”, i cili kombinoi rezultatet e 14 studimeve me më shumë se një milion raste të kancerit të gjirit, zbuloi se për çdo 10 mikrogramë për metër kub rritje në PM2.5, rreziku i vdekjes nga sëmundja rritet 17 për qind.

Një studim amerikan i botuar vitin e kaluar në revistën “Environmental Epidemiology”, i cili analizoi të dhënat nga 2.2 milionë meshkuj, zbuloi se meshkujt e diagnostikuar me kancer të prostatës kishin më shumë gjasa të ishin ekspozuar ndaj PM2.5 gjatë dhjetë vjetëve para diagnostikimit.

Llojet e tjera të sëmundjeve malinje të lidhura me ekspozimin ndaj PM2.5 përfshijnë kancerin e stomakut, mushkërive, fshikëzës, zorrëve, vezoreve dhe mitrës.

Profesor Mokbel rekomandon marrjen e hapave për t’u mbrojtur nga efektet e dëmshme të ndotjes së ajrit.

“Shmangni zonat me ndotje të lartë kur është e mundur, por mos u mbështetni në maska, ato ofrojnë pak mbrojtje kundër këtij lloji ndotjeje. Unë do të rekomandoja gjithashtu një dietë mesdhetare plot me antioksidues për efektin e PM2.5 është neutralizuar,” tha ai.

“Kjo do të thotë të hani peshk, fruta të tilla si shega, luleshtrydhe, boronica dhe domate, perime si lakra jeshile dhe brokoli dhe të pini çaj jeshil çdo ditë. Njerëzit gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshëm se avulli nuk është një alternativë e sigurt për duhanin pasi ka më shumë prova për të sugjerojnë që ajo të shpërndajë PM2.5 direkt në mushkëri”, thotë Mokbel.

Një zëdhënës i Cancer Research UK ka thënë se kërkimet e deritanishme kanë treguar se ka prova bindëse që lidhin ndotjen e ajrit në natyrë me kancerin e mushkërive.

“Duhani shkakton rreth nëntë herë më shumë kancer të mushkërive në Britani të Madhe sesa ndotja e ajrit. Jo. Pirja e duhanit, mbajtja e një peshe të shëndetshme, reduktimi i ekspozimit në diell dhe pirja e alkoolit janë mënyra të provuara për të reduktuar rrezikun e kancerit”, ka thënë ai.