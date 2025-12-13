Stuhia Byron krijon “katastrofë humanitare komplekse” në Gaza

Zyra Qeveritare e Medias në Gaza njoftoi se stuhia Byron ka shkaktuar pasoja të rënda humanitare në Rripin e Gazës që nga mëngjesi i së djeshmes.
Sipas njoftimit, ekipet e mbrojtjes civile kanë nxjerrë 11 trupa nga rrënojat, ndërsa kërkimet vazhdojnë për një person të zhdukur, pas shembjes së disa ndërtesave të bombarduara më herët.
Të paktën 13 shtëpi janë shembur në zona të ndryshme të Gazës. Po ashtu, mbi 27,000 tenda të personave të zhvendosur janë marrë nga uji ose janë përmbytur plotësisht, ndërsa gjithsej më shumë se 53,000 tenda kanë pësuar dëmtime.
Rreth 250,000 palestinezë të zhvendosur janë prekur drejtpërdrejt nga stuhia, nga rreth 1.5 milionë persona që jetojnë në tenda ose strehime të përkohshme.
Stuhia ka dëmtuar rëndë infrastrukturën dhe rrugët, duke vështirësuar lëvizjen, komunikimin dhe punën e ambulancave dhe ekipeve të shpëtimit. Sistemet e kanalizimit janë shkatërruar ose dëmtuar.
Gjithashtu, janë dëmtuar zonat e mbetura bujqësore, tokat dhe kulturat sezonale, ndërsa dhjetëra sera primitive, që sigurojnë jetesën për mijëra familje të zhvendosura, janë shkatërruar.