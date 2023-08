Sulltani ka me ma la xhenazen!

Sulltani Sylejmani kishte pa nje enderr tmeruese.

Doli naten ne qytet.

Pa nje xhenaze, askush nuk donte me e dergu ne shtepi.

Pyeti njerezit se c’ eshte puna e tij dhe pse askush nuk e dergon ne shtepi te tij.

I thane se e ka qene pijanec dhe ka ndejte me lavire !!!

Sulltani e dergoj xhenazen ne shtepi te gruaja.

Gruaja kur e pa, qante shume per burrin e saj.

Sulltani i tha se çfare po thone per burrin e saj.

Ajo i tha Sulltanit : Bashkeshorti im ka qene njeri shume i devotshem.

Blente alkool sa mundte dhe e sillte ne shtepi dhe e derdhte ne toalet dhe thonte: Elhamdulilah ua pakesova sasine e gjynaheve te rinjeve muslimane!

Po ashtu shkonte tek femrat qe njiheshin se e shisnin trupin e tyre dhe u paguante atyre per tere diten me kusht qe ato te largohen dhe te shkojne ne shtepite e tyre! Kthehej dhe thonte: Elhamdulilah qe Allahu ma mundesoi t’ua pakesoj te rinjeve muslimane mekatet e kesaj dite!

Bashkeshortja vazhdon dhe thote se i thoja:

O burri im! Njerezit gjykojne ne baze te asaj qe shohin dhe do vdesesh nje dite e nuk do kete kush te te fal namazin e xhenazes?!

Ndersa ai qeshte dhe me thoshte:

Mua do me varrose dhe do ma fale xhenazen Sulltan Sulejmani, Vezirat e tij, Ulemaja dhe gjithe muslimanet!

Ne kete moment Sulltani filloi te qaje dhe tha:

Une jam Sulltan Sulejmani dhe vertete ai ka pase te drejte!

Une do ta pastroje e do ta varrosi me duart e mija dhe do i mbledhi gjithe per tia fal namazin e xhenazes!

Sulltani urdheroi qe e gjithe ushtria te prezantoj ne xhenaze dhe gjithe muslimanet! Pasi bashkuan qe te gjithe e varrosi ne Varrezat e Sulltaneve Osman.

P.s. edhe ne shume flasim per çdo kend vetem nga ajo qe shohim dhe nga ajo qe flasin tjeret!

Nga tregimet keshilluese.

Nga: Ubejd Gashi