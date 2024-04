Sulm me thikë në një kishë në Australi, 4 persona të plagosur – VIDEO

Të paktën 4 persona janë plagosur në një sulm me thikë në një kishë në Sidnej të Australisë, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të “9 News”, në kishën “Christ The Good Shepherd” në Sidnej ndodhi një sulm me thikë.

Prifti dhe 3 persona mbetën të plagosur në sulmin me thikë që ndodhi teksa po bëhej rituali fetar në kishë.

Janë regjistruar momentet kur sulmuesi goditi me thikë priftin gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë.

🚨🇦🇺#BREAKING: Sydney priest, Mari Mari Emmanuel, was just attacked during a live sermon.

It looks as though the attacker was armed with a knife.

Emmanuel is a very well known Orthodox priest all around the world.

Absolutely terrible, praying for his good health 🙏♥️ pic.twitter.com/hC2BgYrSTJ

— Censored Men (@CensoredMen) April 15, 2024