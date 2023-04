Supë e shijshme me misër

Keni provuar ndonjëherë ta përdorni misrin në supë? Del fantastike, kremoze dhe me një shije tepër delikate. E kombinuar pastaj me qepën e njomë dhe specin e ëmbël pluhur është jo vetëm më tërheqëse për syrin, por bën pikërisht edhe atë kontrastin në shije.

PËRBËRËSIT: 500 g patate, 500 g misër i zier, 4 qepë të njoma, 2 thelpinj hudhër, 600 ml lëng mishi/ kockash/ pule/ perimesh, 2 lugë gjelle vaj ulliri, spec i kuq i ëmbël, kripë dhe piper i zi.

PËRGATITJA:

Kaurdisim për 2 minuta në vaj ulliri thelpinjtë e hudhres të shtypura bashkë me qepën e njomë të prerë hollë. Shtojmë patatet e qëruara dhe të prera në copa të vogla. Vazhdojmë t’i përziejmë edhe për 2 minuta të tjera. Shtojmë lëngun e mishit (ose ujë) dhe i ziejmë të gjitha bashkë për rreth 15 minuta. Kullojmë misrin nga uji i konservimit dhe ia shtojmë supës duke e lënë edhe për 5 minuta të tjera. Me ndihmen e një mikseri, e bluajmë. E rregullojmë me kripë e piper dhe e shërbejmë. Nëse supa del shumë e trashë, e hollojmëe me pak qumësht.