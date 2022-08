Supë me bizele dhe mente

Përbërësit: 450-500 g bizele të ngrira ose të freskëta, 1 qepë, 3-4 thelpinj hudhra, 2 gota lëng mishi ose lëng perimesh, gjysmë gote qumësht, 1 grusht mente, 1 limon, kripë, piper, vaj ose gjalpë për kaurdisje.

Përgatitja: Qepën e presim hollë dhe e kaurdisim me pak vaj ose gjalpë der sa të fillojë të bëhet transparente. Shtojmë hudhrat dhe vazhdojmë kaurdisjen edhe 5 minuta Shtojmë bizelet, menten dhe lëngun e mishit apo perimeve. Rregullojmë shijen me kripë e piper. I japim një valë për 15 minuta Masën e kalojmë në blender sa të përftohet një masë homogjene. E kthejmë në tenxhere dhe shtojmë qumështin. I japim një valë per 2-3 min.

Shënim: shtoni sasinë e qumështit nëse e preferoni konsistencën më të hollë.

