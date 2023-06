Supë nga bizelet, majdanozi, spinaqi dhe selinoja, për detoksifikim

Do të forconi mbrojtjen e trupit, do t’i kontribuoni humbjes së peshës trupore dhe pastrimit të trupit!

Supa shpëtimtare do të ndikojë edhe në sistemin e tretjes, do të rrisë rezistencën ndaj stresit, do të sigurojë efekte anti-inflamatore dhe anti-oksidative.

Përbërësit e nevojshëm:

– 1 filxhan bizele të gjelbra të ziera,

– 2 grushte spinaq,

– 1 degë të madhe selinoje,

– 1 grusht majdanoz,

– 1 grusht të vogël koriandër të freskët,

– 1 thelb hudhre,

– 3 gota ujë (nga 2 dl)

– 2 lugë të vogla vaj kokosi.

Mënyra e përgatitjes:

Qitni shtatë përbërësit e përmendur në mikser (bizelen, spinaqin, selinon, majdanozin, koriandrën, hudhrën, vajin e kokosit) dhe përzieni.

Pastaj kësaj përzierjeje shtoni 3 litra ujë dhe përzieni derisa të krijohet strukturë krematoze.

Kalojeni në një enë të madhësisë mesatare, ngrohni sipas dëshirës, por mos i zieni.

Provoni dhe përshtatjani shijes duke i shtuar sasi të vogël kripe.

Shërbeni, zbukurojeni dhe kënaquni!