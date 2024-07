Tani mund të kërkoni nga YouTube të largojë videot me AI që falsifikojnë fytyrën ose zërin tuaj

Me përhapjen e përmbajtjeve me Al, muajin e kaluar YouTube njoftoi një ndryshim politikash.

Përdoruesit tani mund të kërkojnë që YouTube të heqë përmbajtjen e krijuar me AI që kërkon të simulojë fytyrën ose zërin e tyre.

Sipas udhëzimeve më të fundit të privatësisë, vetëm pretendimet e palës së parë mund të merren parasysh për heqje me disa përjashtime.

Përjashtimet e pretendimeve të palës së parë përfshijnë kërkesat kur individi i prekur nga përmbajtja është i mitur, ka vdekur ose nuk ka qasje.

Dhe kërkesa për heqjen e një përmbajtjeje të tillë nuk është garanci se ajo do të hiqet, shkruajnë mediat e huaja.

Por, YouTube paralajmëron se do të marrë vendimin bazuar në faktorë të ndryshëm.

Faktorë të tillë mund të përfshijnë nëse përmbajtja është bërë me AI ose është sintetike, nëse ajo identifikon një person specifik dhe nëse përmbajtja mund të konsiderohet satirë, parodi ose diçka tjetër.

Aplikacioni do të vendosë gjithashtu nëse përmbajtja përmban një veçori të njohur ose publike dhe nëse ajo tregon atë figurë të përfshirë në aktivitete “të ndjeshme”, duke përfshirë sjelljen kriminale ose kryerjen e një akti të dhunshëm.

Nëse YouTube merr një ankesë në lidhje me përmbajtjen me AI që i kërkohet të heqë, ai do t’i japë personit që ngarkoi përmbajtjen 48 orë për të vepruar sipas ankesës.

Nëse përmbajtja hiqet para se të kalojnë 48 orë, ankesa mbyllet. Nëse nuk hiqet brenda dy ditësh, YouTube do ta shqyrtojë situatën.