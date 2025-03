Të gjitha modelet iPhone 17 do të karakterizohen nga një kamër selfie 24-megapiksel

Një tjetër analist i shquar i produkteve të Apple, Ming-Chi Kuo, është shprehur se të paktën një model iPhone 17 do të ketë kamër ballore 24-megapiksel.

Të katër modelet iPhone 17 që do të debutojnë në fund të 2025 do të kenë një kamër ballore të përmirësuar prej 24-megapiksel sipas analistit Jeff Pu.

Përmes një raporti nga firma e investimit GF Securities, Pu ndau informacionin duke thënë se iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max do të jenë secili i pajisur me një kamër ballore 24-megapiksel.

Aktualisht të katër modelet iPhone 16 janë pajisur me kamër ballore 12-megapiksel.

Sipas tij cilësia e imazhit do të përmirësohet ndjeshëm me sensorin e ri. Me një rezolucion më të lartë 24 megapikselë, fotot mund të ruajnë cilësinë e tyre edhe kur priten në një shkallë më të madhe, duke siguruar më shumë fleksibilitet në përpunimin e imazhit që bëhet më pas.

Pu gjithashtu ripërsëriti spekulimet e iPhone 17 që do të ketë 12GB RAM dhe kamër 48-megapiksel telefoto për modelet Pro dhe Pro Max. Ai gjithashtu pret që A19 dhe A19 Pro do të përdorë gjeneratën e tretë të procesit prodhues 3-nanometër të TSMC njohur si N3P.