Të paktën 4 000 hapa në ditë mbrojnë gratë nga sëmundjet e zemrës

Të paktën 4 000 hapa në një ose dy ditë në javë janë të mjaftueshëm për të mbrojtur gratë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe rreziku i vdekjes, sipas një studimi të kryer nga ‘’ Mass General Brigham and Women’s Hospital’’.
Studimi shqyrtoi 13 547 gra, duke krahasuar numrin e hapave të tyre gjatë një jave me vdekshmërinë dhe shkallën e sëmundjeve kardiovaskulare gjatë dekadës pasuese.
Studimi tregoi se më shumë hapa japin përfitime edhe më të mëdha, deri në një pikë ku ulja e rrezikut stabilizohet.
“Në vende si Shtetet e Bashkuara, përparimet teknologjike kanë bërë që ne të mos lëvizim shumë, dhe njerëzit e moshuar janë ndër më pak aktivët”, thotë autorja kryesore I-Min Lee, një epidemiologe në Spitalin e Bostonit.
Studiuesit monitoruan shëndetin e grave të moshuara (mosha mesatare 71.8 vjeç) pa sëmundje kardiovaskulare.
Midis viteve 2011 dhe 2015, gratë mbanin akselerometra për të monitoruar hapat e tyre për shtatë ditë. Për 10 vitet e ardhshme, studiuesit monitoruan vdekshmërinë dhe incidencën e sëmundjeve kardiovaskulare.
Pjesëmarrësit u ndanë në bazë të numrit të ditëve në javë që arritën pragun e hapave prej 4 000, 5 000, 6 000 ose 7 000 ose më të lartë.
Ata që arritën 4 000 hapa një ose dy ditë në javë kishin një rrezik vdekshmërie 26% më të ulët dhe një rrezik sëmundjesh kardiovaskulare 27% më të ulët krahasuar me ata që nuk arritën kurrë 4 000 hapa në asnjë ditë.
Për më tepër, arritja e 4 000 hapave tre ose më shumë ditë në javë uli më tej rrezikun e vdekshmërisë në 40%, ndërsa tek gratë që arritën pragje më të larta hapash, rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare u stabilizua.