Teknologji e re që po ndryshon trekëndëshat e sigurisë

Nga viti 2026, Drejtoria e Përgjithshme Spanjolle e Transportit do të gjeokokojë të gjitha veturat që kanë një problem specifik.

Nuk do të jetë më e ligjshme përdorimi i trekëndëshave paralajmërues kur shoferët ndalojnë për shkak të një avarie, aksidenti etj.

Siç përcaktohet nga Dekreti Mbretëror 1030/2022, dritat e reja të sinjalizimit të urgjencës V16 në rrugët publike do të jenë të detyrueshme nga 1 janari 2026 dhe do të të ketë një sistem lidhjeje në mënyrë që të gjeolokohen të gjitha automjetet.

Drejtoria e Përgjithshme e Transportit ka disa vite që teston këtë teknologji, në gjuhën e folur të quajtur beacons të vegjël. Drita e vogël vezulluese ka gjithashtu teknologji gjeolokacioni dhe raportim automatik në qendrat e sigurisë në trafik.

Kjo do të thotë se do të dërgohet informacion për kohën dhe vendin ku është aktivizuar drita V16 dhe kur është çaktivizuar. Në detajet e tekstit ligjor thuhet se lokacioni do të dërgohet çdo 100 sekonda, por do të ndalojë dërgimin kur të dërgohet informacioni për çaktivizimin e pajisjes së urgjencës.

Pse ndodhi ndryshimi, apo futja e teknologjisë së re? Ideja është të zvogëlohet rreziku i aksidenteve, që do të thotë se shoferët nuk do të duhet të ecin në rrugë për të vendosur trekëndëshin. Mesa duket këtë teknologji po e konsiderojnë edhe vende të tjera evropiane.

Drita do të jetë e dukshme për një kilometër, dhe lidhja me internet është e garantuar për të paktën 12 vjet.

Përdorimi i kësaj drite është i detyrueshëm edhe për shoferët e huaj në Spanjë dhe përmendet se këtë sistem po e shqyrtojnë edhe organet e Bashkimit Evropian.