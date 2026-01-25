Ballina Arritje Teknologji Telefonat “ngordhin” nga memoria – këto janë hapat për ta përshpejtuar brenda...

Telefonat “ngordhin” nga memoria – këto janë hapat për ta përshpejtuar brenda 5 minutash

Përdoruesit e telefonave shpesh hasin problemin e memories së mbushur, që e bën pajisjen më të ngadaltë dhe më pak funksionale.

Megjithatë, zgjidhjet janë më të thjeshta seç mund të mendoni.

Ekspertët rekomandojnë kontrollimin e hapësirës në seksionin Memorie ose Device Care të telefonit.

Aplikacionet, fotot, videot dhe skedarët e shkarkuar janë përgjegjësit kryesorë për “ngarkesën”.

Si të kontrolloni përdorimin e hapësirës
Hyni te Cilësimet (Settings) e telefonit dhe zgjidhni seksionin për Memorie ose Device care për të parë se çfarë po zë më shumë hapësirë.

✔ Fshini skedarët nga Dosjet e shkarkimeve (Downloads);
✔ Pastroni cache‑in e aplikacioneve që përdorni shpesh;
✔ Zbrazni koshin e skedarëve të fshirë (Recycle Bin/Trash);
✔ Fshini fotografi të dyfishta ose pamje ekrani që nuk ju duhen;
✔ Hiqni aplikacionet që nuk i keni përdorur për një kohë të gjatë.

Ekspertët paralajmërojnë se aplikacionet e pastrimit të palëve të treta mund të jenë të rrezikshme, ndaj është më mirë të përdorni mjetet e integruara të sistemit.

Për të shmangur mbushjen e shpejtë të memories, përdoruesit mund të bëjnë “backup” në cloud dhe të fshijnë rregullisht skedarët e panevojshëm.

Me disa hapa të thjeshtë, telefoni mund të qëndrojë i shpejtë dhe funksional për më gjatë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram