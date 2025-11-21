Tërmet 5.7 ballë në Bangladesh, 5 të vdekur dhe 100 të plagosur

Një tërmet me magnitudë 5.7 ballë të shkallës Rihter goditi sot Bangladeshin ku si pasojë humbën jetën paktën pesë persona, përfshirë tre në kryeqytetin Dhaka ndërsa rreth 100 të tjerë u plagosën, raporton Anadolu.
Të paktën pesë persona, përfshirë një fëmijë, u vranë dhe rreth 100 të tjerë u plagosën në pjesë të ndryshme të vendit, përfshirë studentë të Universitetit të Dhakës dhe punëtorë fabrikash në rrethet qendrore të Gazipur dhe Narsingdi, që ishte epiqendra e tërmetit, sipas një deklarate nga zyra e kryetarit të përkohshëm Muhammad Yunus.
Rrethimi i një ndërtese pesëkatëshe u shemb në lagjen Bangshal të Dhakës, duke vrarë tre persona, tha për Anadolu oficeri i policisë lokale, Ashish Bose. Lëkundja e regjistruar në orën 10:38 të mëngjesit sipas orës lokale. goditi me epiqendër në rrethin Narsingdi, rreth 50 kilometra në verilindje të Dhakës, sipas Departamentit Meteorologjik të Bangladeshit.
Tërmeti zgjati vetëm disa sekonda. Banorët në Dhaka nxituan të dilnin nga ndërtesat dhe shtëpitë ndërsa toka lëkundje, duke kërkuar siguri në rrugë. Tërmeti shkaktoi viktima në zona të ndryshme të vendit, përfshirë shembje shtëpish dhe aksidente të tjera, shtoi ajo.
Yunus shprehu pikëllim të thellë për lajmin. Ai tha se qeveria po monitoron nga afër situatën dhe se janë ndërmarrë iniciativa për të bërë vlerësimin e dëmeve pas tërmetit.
Departamenti lokal i zjarrfikësve raportoi shtatë raste të ndërtesave të dëmtuara ose të prekura nga tërmeti në dhe jashtë Dhakës dhe theksoi se u plagos të paktën një person.
Tërmeti u ndje edhe në pjesë të Indisë fqinje.