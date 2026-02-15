Tesla nis prodhimin masiv të kamionit elektrik Semi këtë vit

Tesla pritet të nisë këtë vit prodhimin masiv të kamionit elektrik Semi dhe të fillojë dërgesat për klientët, ka konfirmuar Elon Musk.
Lajmi vjen gati dhjetë vjet pasi modeli u prezantua për herë të parë.
Versioni final do të ofrohet në dy variante: Standard Range dhe Long Range.
Të dyja mbështesin një peshë totale deri në rreth 37 ton dhe janë të pajisura me tre motorë elektrikë me fuqi 800 kW (1,072 kuaj fuqi).
Varianti Standard Range ofron autonomi deri në 325 milje (523 km) me ngarkesë të plotë, ndërsa Long Range arrin rreth 500 milje (805 km) me një karikim të vetëm.
Konsumi i energjisë deklarohet 1.7 kWh për milje, ndërsa karikimi i shpejtë mund të arrijë 60% brenda 30 minutash përmes sistemit Megawatt Charging.
Prodhimi i kufizuar ka nisur që në fund të vitit 2022, me PepsiCo si një nga klientët e parë, e ndjekur nga Walmart dhe DHL.
Tesla ende nuk ka bërë publike çmimet përfundimtare, por pritet që ato të jenë më të larta se premtimet fillestare të vitit 2017.