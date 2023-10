Tetë shprehi të mëngjesit që po e dëmtojnë trupin tuaj

Mënyra se si e filloni mëngjesin është e rëndësishme. Disa njerëz mendojnë shumë se çfarë të hanë dhe të pinë sapo zgjohen, ndërsa të tjerët kapin gjithçka që kanë përpara ndërsa dalin nga dera.

Sido që të jetë, ajo që vendosni në trupin tuaj për mëngjes mund të ndikojë në shëndetin tuaj në shumë mënyra, dhe dietologët thonë se disa nga shprehitë më të këqija të mëngjesit që njerëzit priren të kenë, mund të bëjnë dëm në trupin dhe shëndetin tuaj.

“Shprehitë e mëngjesit luajnë rol të rëndësishëm në shëndetin dhe mirëqenien tonë të përgjithshme dhe duke i njohur dhe modifikuar këto zakone, ne mund të ndikojmë pozitivisht në dietën tonë dhe ta përmirësojmë shëndetin e përgjithshëm”, shprehet dietologia Mary Sabat për Eat This, Not That.

Konsumoni shumë sheqer

Mund të jetë joshëse për të rrëmbyer një kifle gjatë daljes, por për fat të keq, fillimi i ditës me shumë sheqer dhe pa lëndë ushqyese të tjera, është një nga shprehitë më të këqija të mëngjesit që mund të përvetësoni.

Sipas dietologes Melanie Betz, ne duhet t’i kufizojmë sa më shumë ushqimet e mëngjesit me sheqer.

“Shumë ushqime tradicionale të mëngjesit kanë një ton sheqer të shtuar, të tilla si drithërat, granola, pasta të mëngjesit, kifle, petulla dhe torta, si dhe sheqeri që mund ta shtoni në kafenë tuaj”, sqaron ajo.

Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon jo më shumë se 25 gramë sheqer të shtuar për femrat dhe 36 gramë për meshkujt, për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës, kështu që është e rëndësishme t’i hani me masë ushqimet me sheqer.

Shmangia e pemëve dhe perimeve

“Mëngjesi është vakti juaj i parë i ditës dhe mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë disa porcione frutash dhe perimesh, veçanërisht pasi shumica e njerëzve as nuk i afrohen arritjes së qëllimit të tyre për të paktën pesë racione frutash dhe perimesh në ditë”, thotë Betz.

Përmbushja e këtyre qëllimeve është e rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm, pasi ngrënia e mjaftueshme e produkteve mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të kancerit, diabetit, sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve të veshkave dhe madje edhe demencës.

Nuk merrni mjaftueshëm proteina

Në një botë të përsosur, çdo mëngjes do të keni kohë dhe energji të mjaftueshme për të bërë një omëletë të shijshme vegjetale me gjeldeti dhe një filxhan kafe për të përmbushur qëllimet tuaja të proteinave dhe fibrave.

Në realitet, mund të jetë vërtet sfiduese të përfshini mjaftueshëm lëndë ushqyese jetike në mëngjesin tuaj – veçanërisht kur nxitoni të dilni nga shtëpia në kohë.

Megjithatë, sipas dietologëve, mungesa e proteinave në vaktin e mëngjesit mund të jetë një nga shprehitë më të këqija të mëngjesit.

Pirja e kafesë para ngrënies

Duke folur për anashkalimin e mëngjesit, një shprehi tjetër potencialisht e dëmshme e mëngjesit është pirja e kafesë para se të keni mundësi të hani. Në fakt, një studim i publikuar në British Journal of Nutrition tregoi se pirja e kafesë para mëngjesit mund të ndikojë negativisht në nivelin e sheqerit në gjak.

Për më shumë, kafeja shtyp oreksin, që do të thotë se keni më shumë gjasa ta anashkaloni ose vononi mëngjesin.

Nëse e kaloni mëngjesin ose prisni shumë për të ngrënë, ju e konsideroni veten shumë të uritur dhe keni më shumë gjasa të bëni zgjedhje të paarsyeshme ushqimore në vaktin e radhës.

Nuk merrni mjaftueshëm fibra

Një tjetër lëndë ushqyese thelbësore për ta marrë mjaftueshëm gjatë ditës janë fibrat, dhe fillimi me mëngjesin do t’ju sigurojë që t’i arrini qëllimet tuaja deri në fund të ditës.

Sipas rekomandimit të Klinikës Mayo, femrat duhet të përpiqen të hanë të paktën 21 deri në 25 gramë fibra në ditë, ndërsa burrat duhet të synojnë 30 deri në 38 gramë në ditë.

Ashtu si proteinat, fibrat ndihmojnë në parandalimin e një rritjeje të madhe të sheqerit në gjak dhe rënien nga vakti juaj. Fibrat gjithashtu kanë efekte afatgjata në uljen e rrezikut për sëmundjet e zemrës, diabetit tip 2 dhe disa lloje kanceri. Me gjithë këtë në mendje, sugjerohet të përfshini bukë me drithëra integrale, bollgur, fara chia, fara liri, avokado, manaferra dhe perime në rutinën tuaj të rregullt të mëngjesit.

Nuk pini mjaftueshëm ujë

Mendja juaj mund të shkojë direkt në filxhanin e kafesë në mëngjes sapo të hapni sytë, megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme të pini ujë përpara se të filloni ditën. Mospirja e mjaftueshme e ujit dhe dehidratimi mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj në afat të shkurtër dhe afatgjatë.

Shumë njerëz e anashkalojnë rëndësinë e hidratimit të trupit të tyre në mëngjes, por mospirja e një sasie të mjaftueshme uji me mëngjes mund të ketë pasoja negative – thonë ekspertët.

Uji ndihmon në ruajtjen e funksioneve të trupit, ndihmon tretjen dhe mbështet absorbimin e lëndëve ushqyese, ndërsa dehidrimi mund të çojë në lodhje, mungesë fokusi dhe reduktimi të efikasitetit metabolik.

Nuk kujdeseni për shëndetin e zorrëve

Një gabim tjetër që mund të bëni me rutinën tuaj të mëngjesit është të mos keni parasysh shëndetin e zorrëve. Të kesh një mikrobiom të shëndetshëm të zorrëve është e rëndësishme për tretjen, imunitetin dhe shëndetin e trurit, ndërsa ngrënia e ushqimeve miqësore me zorrët mund të ketë një ndikim të rëndësishëm.

Një mëngjes miqësor me zorrët përfshin ushqime bimore të pasura me fibra dhe ushqime të fermentuara, sepse ushqimet e pasura me fibra përmbajnë prebiotikë që ushqejnë bakteret e dobishme në zorrën tuaj dhe ushqimet e fermentuara furnizojnë kulturat e gjalla dhe aktive me probiotikë.

Anashkalimi i mëngjesit

Sa i përket shprehive të mëngjesit, anashkalimi i këtij vakti është një nga gjërat më të këqija që mund të bëni për ditën tuaj.

Fillimi i ditës me një mëngjes të ekuilibruar të pasur me proteina, ju ndihmon të ndiheni të ngopur, të kënaqur dhe energjikë, por shumë njerëz që e lënë mëngjesin përfundojnë duke pritur shumë gjatë për ta ngrënë drekën, përfundojnë duke u ndjerë shumë të uritur dhe më pas hanë tepër ose bëjnë zgjedhje të dobëta ushqimore.

Disa kërkime kanë treguar gjithashtu se ngrënia e mëngjesit mund ta ulë rrezikun e sëmundjeve kronike.