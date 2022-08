Tetë të vdekur nga përmbytjet në Korenë Jugore

Reshjet e dendura të së hënës mbrëma përmbytën rrugët, përmbytën stacionet e metrosë dhe shkaktuan ndërprerje të energjisë elektrike në të gjithë qytetin dhe provincat fqinje, raportoi BBC të martën.

Disa zona patën shkallën më të lartë të reshjeve në 80 vjet, tha agjencia meteorologjike e Koresë.

Zyrtarët e motit thanë se shiu ka të ngjarë të vazhdojë për disa ditë.

Imazhet treguan ujërat e përmbytjeve që derdhen poshtë shkallëve të metrosë, makinat e parkuara të zhytura deri në dritaret e tyre, dhe njerëzit që kalojnë rrugën në ujë deri në gjunjë.

Raportet lokale thanë se tri viktima, dy motra rreth të dyzetave dhe një vajzë 13-vjeçare – jetonin në një apartament gjysmë-bodrum të njohur si banjiha.

Këto apartamente, të vendosura nën nivelin e rrugës, fituan rëndësi pasi u shfaqën në filmin fitues të çmimit Oscar në Korenë e Jugut, “Parasite”, i cili tregonte historinë e një familjeje të varfër në një apartament të tillë që përpiqej të gjente mënyra për të përballuar jetesën.

Zyrtarët e shpëtimit thanë se nuk ishin në gjendje të hynin në apartament pasi ujërat ishin rritur në nivelet e belit në rrugë. /koha

Heavy downpours battered Seoul on Monday, flooding homes and roads and causing traffic chaos in parts of the city.

