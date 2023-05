Tetë vjet nga konflikti në “Lagjen e Trimave” – u mor vesh se kush erdhi por jo edhe kush i ftoi dhe i tradhtoi!

U bënë tetë vite nga konflikti i armatosur në ‘Lagjen e Trimave’ në Kumanovë’ ku humbën jetën tetë pjesëtarë të MPB-së së Maqedonisë dhe 10 pjesëtarë të grupit të armatosur.

Gjykata Penale në nëntor të vitit 2017 dënoi 33 veta nga të cilët 7 me burg të përjetshëm, 13 me nga 40 vite burg e të tjerët prej 13 deri në njëzet vite burg.

Pra u dënuan me burg të përjetshëm thuajse më shumë veta se sa nacistë në procesin e Nurembergut pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore?!

Nga gjithë këta që me vite kalben në burgjet e Maqedonisë, 19 veta janë vëllezër tanë nga Kosova.

Dhe përderisa dihet se cilët janë ata që erdhën nga përtej kufirit, kurrë nuk u muar vesh se kush i ftoi dhe kush i tradhtoi.

Ndërkohë tetë vite ma radhe sa kanë kaluar nga kjo ngjarje tragjike, thuajse të gjithë heshtin, përfshi edhe drejtueset e BDI-së që premtuan hetimi ndërkombëtar për rastin ‘Lagjja e Trimave’ edhe atë duke pasur ministrin e vet të drejtësisë.

Në të vërtet, fatin e shqiptarëve të Maqedonisë, në masë të madhe e ka përcaktuar përkujdesja ndërkombëtare, ngaqë pushtetarët shqiptarë kanë qenë të angazhuar me punë më të ‘rëndësishme’. Si për shembull me ndarjen e hajnisë me sivëllezërit e tyre maqedonas.

Nga: Kim Mehmeti