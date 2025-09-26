Tharja e syve nga telefoni, kujdesi që duhet të tregoni

Tharja e syrit është një problem shëndetësor që prek shumë njerëz në botë. Ai shkaktohet në mungesë të lotëve të mjaftueshëm që lubrifikojnë syrin.
Një nga arsyet kryesore që shkakton tharjen e syve është përdorimi i tepërt i telefonave celularë por edhe kompjuterave.
Tharja e syrit është shumë e parehatshme sepse shoqërohet me djegie.
Syri ka tendencën të thahet në situate të caktuara ku përfshihen: udhëtimi me avion, ajri i kondicionuar, ngarja e biçikletës ose qëndrimi para kompjuterit
Simptomat e tharjes së syrit
Shenjat dhe simptomat e tharjes së syrit janë si më poshtë:
Kruarje dhe djegie e syrit,
Sklepa në sy,
Ndjeshmëri ndaj dritës,
Ndjesia e të paturit një lëndë të huaj në sy,
Lëngëzim të syve,
Lodhje të syrit dhe mjegullim të shikimit.
Kurat më të mira natyrale kundër tharjes së syrit
Ekspertët e AgroWeb.org sugjerojnë që njerëzit duhet të pasurojnë regjimin e tyre ushqimor me produkte që janë të pasura me acide yndyrore.
Acidet omega-3 nxisin prodhimin e lotëve.
Përpos ushqimeve, ekspertët rekomandojnë edhe disa produkte që mund të aplikohen së jashtmi.
Vaji i arrës së kokosit
Ky vaj Lufton inflamacionin dhe ka efekt zbutës.
Merrni dy-tre pika nga ky vaj dhe fërkoni zonën rreth syve për dy ose tre minuta.
Prisni deri sa lëkura ta përthithë plotësisht dhe përsëriteni sërish.
Kastraveci
Për shmangien e kruarjeve dhe skuqjes së syrit, ekspertët e AgroWeb.org këshillojnë që të mbani feta kastraveci mbi sy për rreth pesëmbëdhjetë minuta.
Kastraveci është një burim shumë i mirë i vitaminës A që luan rol ushqyes për sytë.
Kosi
Kosi përmban vitaminat D, B dhe A.
Ekspertët e AgroWeb.org këshillojnë ngrënien e kosit rregullisht dhe mundësisht çdo ditë.
Ngrënia e kosit do ju ndihmojë kundër kruarjeve por do të ofrojë ushqyesit e duhur për shëndetin e syve.
Kompresa me ujë të ngrohtë
Ekspertët e AgroWeb.org këshillojnë gjithashtu që të mbani kompresa të ngrohta mbi sy për rreth 7 deri në 8 minuta.
Ngrohtësia do të stimulojë qarkullimin e gjakut rreth syve dhe do të nxisë lubrifikimin e tyre.