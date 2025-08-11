The Sun: Vizitoni plazhet mahnitëse përgjatë Rivierës Shqiptare

Plazhet me rërë të bardhë dhe ujërat kristalore të Shqipërisë – të konsideruara nga ekspertët e udhëtimit si “Maldivet e Evropës” – janë vetëm pak orë larg Britanisë së Madhe.
“Wizz Air” po lançon fluturime direkte nga Aeroporti “Gatwick” i Londrës për në Tiranë – kryeqytetin e Shqipërisë – për vetëm 19,99 paund.
Gjithashtu, kompania ajrore tani ka shtuar një itinerar të dytë nga Britania e Madhe për në Evropë.
Fluturimet do të kryhen pesë herë në javë, dhe do të nisin më 26 tetor.
Kjo shënon itinerarin e dytë të “Wizz Air” për në qytetin shqiptar. Linja ajrore do të kryejë fluturime gjithashtu për në Tiranë nga Aeroporti “Luton” i Londrës.
Ndërsa Tirana është një destinacion pushimesh më vete, shumica e turistëve e përdorin atë si bazë për të udhëtuar në Rivierën Shqiptare.
Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe shtëpia e shumë bunkerëve.
Larg qytetit, mund të eksploroni vendpushime të tjera të vendit, të cilat e kanë bërë destinacionin evropian të quhet “Maldivet e Evropës”.
Përgjatë vijës bregdetare të vendit ka ujëra të pastra kristalore, plazhe me rërë të bardhë dhe bukuri natyrore.
Ka edhe shumë bare plazhi për të eksploruar, të cilat shpesh shërbejnë kuzhinë tipike mesdhetare.
Për shembull, në qytetin e Sarandës, i cili është i vendosur midis detit Jon dhe kodrave të valëzuara, ndodhet hoteli “Lost Seaside”.
Këtu, vizitorët mund të shijojnë restorantin, pishinën, plazhin me rërë dhe ujërat e pastra kristalore – duke përfshirë shezlongje që varen mbi det dhe pishinë.
Në të njëjtin vend, ju mund të kaloni ditën në kasolle mbi ujë të stilit “Maldive”.
Çmimet në Shqipëri janë zakonisht shumë të lira. Ju mund të merrni një krikëll birrë për vetëm 250 lekë (2,22 paund) ose një gotë verë për 200-400 lekë (1,78- 3,55 paund).
Ushqimi është gjithashtu i lirë, një vakt mesatar me tre pjata për dy persona kushton rreth 4500 lekë (39,94 paund).
“Çmimi mesatar i një dhome dyshe në Shqipëri është 83 paund nata”, sipas “Kayak”.
“Me Shqipërinë që po njihet gjithnjë e më shumë si “Maldivet e Evropës”, fluturimet do t’u mundësojnë turistëve të zbulojnë destinacione të pashfrytëzuara në të gjithë Evropën Juglindore”, tha Yvonne Moynihan, drejtoreshë menaxhuese në “Wizz Air UK”.
Një gazetar i “The Sun” vizitoi së fundmi, Shqipërinë për të parë nëse vendi i vogël evropian ofronte pushime cilësore në plazh dhe me një buxhet të kufizuar.
“Shqipëria është shndërruar në një destinacion të preferuar për turistët që kërkojnë pushime me diell dhe të përballueshme.
Duke fluturuar nga Aeroporti “Gatwick” i Londrës, po shpresoja për pushime të lira dhe të gëzueshme, dhe pikërisht këtë mora.
Çmimet e ulëta ishin një surprizë e këndshme. Në qytetin e Vlorës, koktejet kushtonin vetëm 3,70 paund.
Një pjatë me linguine me prodhime deti kushtonte vetëm 5,20 paund, dhe një drekë e plotë në plazhin e Ksamilit kushtonte vetëm 11,30 paund.
Qëndrova kryesisht në “Airbnb”, të cilat varionin nga 14-21 paund për person në natë.
Ujërat mahnitëse përgjatë vijës bregdetare shqiptare ishin ngjyrë bruz – të ngjashme me detet që gjenden në Korfuz apo Sardenjë.
Plazhet ishin gjithashtu të qeta, falë zonës që ishte ende një perlë e pazbuluar.
E qetë, piktoreske dhe perfekte për turistët me buxhet të kufizuar, Shqipëria është vendi ideal për pushime.
Është një perlë e fshehur që ofron vlera të jashtëzakonshme pa bërë kompromis me bukurinë”.