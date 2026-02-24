Themeluesi i Telegramit hetohet për ndihmë në aktivitete terroriste

Veprimet e bashkëthemeluesit të Telegramit, Pavel Durov, po hetohen mbi akuza penale për ndihmë në aktivitete terroriste.
Bazuar në materiale nga Shërbimi Federal i Sigurisë Ruse (FSB), e përditshmja shtetërore “Rossiyskaya Gazeta” pretendon se që nga viti 2022, numri i krimeve të regjistruara të kryera duke përdorur aplikacionin e mesazheve ka kaluar 153 mijë.
Ajo shtoi se 33 mijë ishin krime me natyrë sabotimi-terroriste dhe ekstremiste, përfshirë organizimin e shpërthimeve, sulmet me zjarrvënie ndaj zyrave të rekrutimit ushtarak dhe vrasjet. Midis krimeve të parandaluara thuhet se ishin 61 të shtëna masive në shkolla të planifikuara nga adoleshentët.
Artikulli tha se sulmi terrorist i marsit 2024 në sallën e qytetit Crocus në rajonin e Moskës u koordinua përmes aplikacionit.
“Viktimat e lejueshmërisë dixhitale ishin qytetarë, blogerë dhe gazetarë rusë, përfshirë Darya Dugina dhe Maxim Fomin si dhe nëntë zyrtarë të lartë ushtarakë, përfshirë gjenerallejtënant Igor Kirillov. Armiku, duke përdorur analizat e Telegramit, mblodhi të dhëna rreth të afërmve të tyre, rrugëve të udhëtimit dhe rutinës së përditshme”, tha ajo.
Përveç kësaj, janë regjistruar rreth 700 kërcënime të drejtpërdrejta ndaj anëtarëve të familjeve të personelit ushtarak rus, raportoi ajo.
Në të njëjtën kohë, gjatë viteve të fundit, rregullatori shtetëror i medias i Rusisë, Roskomnadzor, i ka dërguar më shumë se 150 mijë kërkesa ekipit të Durovit përmes kontakteve zyrtare duke kërkuar heqjen e përmbajtjes së paligjshme të llojeve të ndryshme, por ato u injoruan, tha ajo.