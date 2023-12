Thiago mbetet tek Liverpooli

Mesfushori Thiago Alcantara nuk pritet të largohet nga Liverpooli në fund të këtij edicioni kur edhe i skadon kontrata.

“The Sun” shkruan se drejtuesit e Liverpoolit tashmë kanë nisur negociatat me Thiagon për rinovimin e kontratës.

Po ashtu, edhe Thiago është i interesuar për ta vazhduar bashkëpunimin me ekipin anglez, të cilit iu bashkua në vitin 2020.

32-vjeçari në këtë edicion nuk e ka regjistruar asnjë paraqitje për shkak të lëndimit, por prej fillimit të janarit do të jetë në dispozicion të trajnerit Juergen Klopp.

Me rinovimin e kontratës, Thiago do të mbetet pjesë e Liverpoolit deri në vitin 2025 dhe do ta ketë opsionin e vazhdimit edhe për një vit tjetër.

Para Liverpoolit, Thiago ka bërë karrierë edhe te Bayern Munichu e Barcelona.