Thirrja e mijëra mbështetësve të Palestinës para rezidencës së Biden: “Pushoni zjarrin tani”

Mijëra mbështetës palestinezë demonstruan përpara rezidencës së presidentit amerikan Joe Biden në Wilmington të Delaware, në të njëjtën ditë me përvjetorin e armëpushimit në Luftën e Parë Botërore dhe në përputhje me pjesën tjetër të botës.

Sipas IRNA, protestuesit, të cilët e konsiderojnë Bidenin si shkaktarin e gjenocidit të popullit të Gazës për shkak të mbështetjes së Uashingtonit për regjimin izraelit, bërtisnin “armëpushim tani”. Presidenti 80-vjeçar i SHBA-së shpesh i kalon fundjavat në Wilmington, Delaware, ose në rezidencën e tij verore në qytetin bregdetar të Rehoboth. Protestat në të gjithë Shtetet e Bashkuara kundër politikave të qeverisë amerikane në mbështetje të Izraelit po rriten dhe protestuesit e konsiderojnë Bidenin drejtpërdrejt përgjegjës për luftën në Lindjen e Mesme. Të premten, marshimi i qindra protestuesve pro-palestinezë në një pjesë të Manhatanit të Nju Jorkut mbylli rrugët në këtë qytet dhe protestuesit kërkuan armëpushim në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Demonstruesit që mbanin flamuj palestinezë dhe tabela me mesazhe të tilla si “Palestina e lirë” dhe “Fund gjenocidit” u mblodhën fillimisht në Sheshin Columbus përpara se të lëviznin në Scooter Times dhe më në fund në Grand Central. Metroja në Manhatan u mbyll përkohësisht për shkak të marshimit. Një zëdhënës i Departamentit të Policisë së Nju Jorkut njoftoi se gjashtë persona u arrestuan për sjellje të çrregullt gjatë një proteste paqësore. Sipas vlerësimeve të policisë së Nju Jorkut, në këtë demonstratë morën pjesë rreth dy mijë njerëz. Javën e kaluar, dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në Uashington DC dhe shumë e quajtën Presidentin e Shteteve të Bashkuara “Joe Gjenocid”.

Thousands demonstrate outside US President Joe Biden’s home in Delaware demanding a #CeaseFireNow in Gaza.#ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/BNKjIOYsRP

— Quds News Network (@QudsNen) November 12, 2023