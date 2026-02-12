Thomas Tuchel do të mbetet trajner i Anglisë deri në vitin 2028

Thomas Tuchel pritet ta zgjasë kontratën e tij si trajner i Anglisë deri në vitin 2028, me një njoftim që mund të vijë para shortit të Ligës së Kombeve.Gjermani është i etur ta udhëheqë Anglinë përtej Kupës së Botës të kësaj vere dhe në Euro 2028, i cili do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë, me fazat e fundit në Wembley.
Kontrata e tij aktuale është deri në fund të Kupës së Botës 2026, por FA dëshiron qartësi dhe stabilitet përpara turneut.Nën udhëheqjen e tij, Anglia u kualifikua për Kupën e Botës me një rekord të përsosur, dhe lojtarët e lartë kanë vlerësuar ndikimin e tij.