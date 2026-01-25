TikTok arrin marrëveshje historike për të vazhduar operimin në SHBA

TikTok ka finalizuar një marrëveshje për të krijuar një entitet të ri amerikan, duke shmangur kërcënimin e afërt të një ndalimi në SHBA që ka qenë në diskutim për vite me radhë në platformën që tani përdoret nga më shumë se 200 milionë amerikanë.
Kompania nënshkroi marrëveshje me investitorë të mëdhenj, përfshirë Oracle, Silver Lake dhe kompaninë e investimeve nga Emiratet e Bashkuara Arabe MGX, për të formuar sipërmarrjen e re të përbashkët TikTok në SHBA.
Versioni i ri do të funksionojë sipas “masave mbrojtëse të përcaktuara që mbrojnë sigurinë kombëtare përmes mbrojtjeve gjithëpërfshirëse të të dhënave, sigurisë së algoritmeve, moderimit të përmbajtjes dhe garancive të softuerit për përdoruesit amerikanë”, tha kompania në një deklaratë.
Përdoruesit amerikanë të TikTok mund të vazhdojnë të përdorin të njëjtin aplikacion.
Presidenti Donald Trump vlerësoi marrëveshjen duke falënderuar posaçërisht udhëheqësin kinez Xi Jinping “për bashkëpunimin dhe, në fund të fundit, miratimin e marrëveshjes”.
Trump shtoi se shpreson “që në të ardhmen ta kujtojnë ata që përdorin dhe e duan TikTok-un”.
Adam Presser, i cili më parë ka punuar si drejtor i operacioneve dhe i besimit dhe sigurisë në TikTok, do ta udhëheqë sipërmarrjen e re si CEO i saj.
Ai do të punojë së bashku me një bord drejtorësh me shtatë anëtarë, me shumicë amerikane, që përfshin edhe CEO-n e TikTok, Shou Chew .
Ndryshe, marrëveshja i jep fund viteve të pasigurisë rreth fatit të platformës popullore të ndarjes së videove në SHBA.