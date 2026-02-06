“TikTok krijon varësi”, Komisioni Evropian paralajmëron: Truri i përdoruesve kalon në “autopilot”, rrezik për fëmijët

Dizajni që krijon varësi i TikTok shkel Aktin e Shërbimeve Digjitale të Evropës dhe nuk arrin të mbrojë në mënyrë adekuate përdoruesit, tha Komisioni Evropian të premten në gjetjet paraprake.
Komisioni tha se aplikacioni i videove mbështetet në veçori që krijojnë varësi, të tilla si lëvizja pa fund, e cila u jep përdoruesve vazhdimisht përmbajtje të re sa herë që ata rifreskojnë ekranin.
Këto karakteristika të dizajnit e vendosin trurin e përdoruesve në “autopilot” dhe inkurajojnë sjellje kompulsive, të tilla si hapja dhe shfletimi i përsëritur i aplikacionit, thanë rregullatorët.
Gjetjet paraprake pasqyrojnë presionin në rritje mbi platformat e mediave sociale mbi kohën e kaluar para ekranit , veçanërisht për fëmijët dhe adoleshentët. Rregullatorët në mbarë botën po vënë gjithnjë e më shumë në pikëpyetje nëse kompanitë e teknologjisë po bëjnë mjaftueshëm për të mbrojtur përdoruesit e rinj nga veçoritë e dizajnit që krijojnë varësi.
Komisioni shtoi se TikTok duket se nuk është në gjendje të prezantojë mbrojtje të mjaftueshme kundër rreziqeve që paraqesin veçoritë e tij që krijojnë varësi.
“Varësia nga mediat sociale mund të ketë efekte të dëmshme në zhvillimin e mendjeve të fëmijëve dhe adoleshentëve”, tha të premten Henna Virkkunen, zëvendëspresidente ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë.
“Akti i Shërbimeve Digjitale i bën platformat përgjegjëse për efektet që mund të kenë te përdoruesit e tyre. Në Evropë, ne zbatojmë legjislacionin tonë për të mbrojtur fëmijët dhe qytetarët tanë në internet”, shtoi ajo.