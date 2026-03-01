TikTok kthehet në Shqipëri pas ndalimit të vendosur nga qeveria

Platforma e rrjeteve sociale TikTok është rikthyer në Shqipëri pasi ndalimi njëvjeçar skadoi këtë muaj, në një rast që ilustron kompleksitetin e vendosjes së ndalimeve në një rajon politikisht të fragmentuar dhe që ngre pikëpyetje mbi sigurinë online dhe censurën.
Ndalimi, i vendosur vitin e kaluar dhe i lidhur zyrtarisht me vdekjen e një djali adoleshent pas bullizmit online, bëri që platforma kineze e videove të shkurtra TikTok të ndalohej për të gjithë përdoruesit. Qeveria thotë se TikTok tani ka forcuar mjaftueshëm masat e sigurisë.
Por rasti është kompleks në një vend të goditur nga trazirat për shkak të korrupsionit politik dhe ku partia në pushtet ndodhet në një mandat të katërt të paprecedentë. Partitë opozitare akuzojnë qeverinë se u përpoq t’i heshtë ato duke ndaluar platformën disa javë para zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar.
Qeveria e kryeministrit shqiptar Edi Rama i tha Reuters-it se TikTok kishte ndërmarrë hapa për të adresuar çështjet e ngritura dhe se ndalimi kishte ndihmuar në ushtrimin e presionit ndaj platformës.
“Me sjelljen e saj korrekte ndaj shqetësimeve tona, TikTok na konfirmoi shprehjen se ‘djalli nuk është aq i zi sa duket’,” thuhej në deklaratën e qeverisë, duke shtuar se ishin vendosur “filtra të rëndësishëm për sigurinë dhe gjuhën”.
TikTok refuzoi të komentojë. Qeveria tha se nuk kishte “asnjë lidhje” mes ndalimit të TikTok-ut dhe ndërhyrjes në zgjedhje dhe se “qëllimi i vetëm” kishte qenë mbrojtja e fëmijëve.
TikTok u pezullua në Shqipëri pasi një djalë 14-vjeçar u vra me thikë nga një bashkëmoshatar, një krim që mediat lokale raportuan se ndodhi pasi të dy ishin përplasur online. Në atë kohë, TikTok tha se përplasja nuk kishte origjinën në platformën e saj.
Kjo ndodhi gjithashtu disa javë para një zgjedhjeje parlamentare vendimtare.
“Mbyllja e TikTok-ut ishte padyshim një lëvizje nga qeveria Rama për të manipuluar opinionin publik,” tha Edona Haklaj nga partia e vogël Shqiperia Behet, e cila që nga fillimi i dhjetorit ka mbajtur protesta të përditshme para zyrës së Ramës. Ajo nuk dha prova konkrete për pretendimin e saj.
Shqipëria është përfshirë muajt e fundit nga protesta të dhunshme mes policisë dhe opozitës kryesore, Partia Demokratike e Shqipërisë, që kërkon dorëheqjen e qeverisë.